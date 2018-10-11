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Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа
Новости Беларуси. Новая экологическая тропа появилась в заказнике «Соколиное» в Мачулищах. Ее открытие приурочено к осенним дням наблюдения за птицами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В настоящее время парк стал более удобным не только для его обитателей, но и для всех, кто приходил в гости. Территорию благоустроили – установили беседки и скамейки. Кроме того, по периметру маршрута появились смотровые площадки и тематические стенды.
Максим Рыльков, менеджер проектов Центра экологического воспитания и развития:
Для людей это было очень важно, чтобы можно было, прогуливаясь и дыша прекрасным сосновым воздухом чистым, в то же время и отдохнуть.
Местные экологи уверены: открытие экотропинки значительно сблизит людей с природой. Заказник в Мачулищах – уникальное место. Соколы живут здесь как в дикой природе. В отличие от многих своих собратьев, которые часто селятся вблизи человека, здешние птицы продолжают вить гнезда на деревьях. Кстати, это единственная популяция соколов в Беларуси.
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Новости Беларуси. Новая экологическая тропа появилась в заказнике «Соколиное» в Мачулищах. Ее открытие приурочено к осенним дням наблюдения за птицами, сообщили в...
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