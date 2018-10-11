|
В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП
Новости Беларуси. Не справился с управлением. В Серебрянке внедорожник Audi Q7 влетел в припаркованную Honda, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло утром 11 октября на проспекте Рокоссовского. От удара легковушка въехала в стоящий рядом микроавтобус Iveco, а затем в дерево.
После произошедшего водитель попытался скрыться, но был задержан недалеко от места аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Не справился с управлением. В Серебрянке внедорожник Audi Q7 влетел в припаркованную Honda, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)