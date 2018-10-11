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В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП

12.10.2018 00:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не справился с управлением. В Серебрянке внедорожник Audi Q7 влетел в припаркованную Honda, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП

ДТП произошло утром 11 октября на проспекте Рокоссовского. От удара легковушка въехала в стоящий рядом микроавтобус Iveco, а затем в дерево.

В Серебрянке водитель Audi повредил две машины и попытался скрыться с места ДТП

После произошедшего водитель попытался скрыться, но был задержан недалеко от места аварии.

 
 
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Новости Беларуси. Не справился с управлением. В Серебрянке внедорожник Audi Q7 влетел в припаркованную Honda, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП...
 
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