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Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово
Новости Беларуси. Вместо хлеба-соли – рыбный каравай. Кулинарные традиции агрогородка Спорово в Березовском районе не оставят равнодушным даже самого взыскательного гурмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А уникальный рецепт приготовления сушеной в печи на соломе рыбы вскоре может попасть в список нематериального наследия Беларуси. Жемчужину сельской кухни продегустировал корреспондент Петр Бутрим.
Слава о самобытной кухне агрогородка Спорово уже разлетелась по всей Беларуси. В скором времени технология приготовления рыбы может быть внесена в список нематериального историко-культурного наследия. А значит, на кулинарной карте Полесья, возможно, появится еще одна лакомая цель для гастрономических туристов.
Нина Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Мария Пашкевич тонкостям приготовления сушеной на соломе рыбы в печи научилась у бабушки. Было это 60 лет назад. В семье растили 10 детей. Одним хлебом всех не прокормишь, вспоминает женщина. Поэтому каждая коренная споровчанка должна была уметь не только печь и варить, но и сушить второй хлеб.
Мария Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Кулинарные традиции края своими корнями уходят в глубокое прошлое. Когда появилась сушеная рыба на столе у местных жителей, достоверно не знает никто.
Петр Бутрим, СТВ:
Этому несколько сотен лет. Свежую рыбу сначала чистят, затем заправляют солью, приправами и прибаутками. Последний ингредиент – самый важный, шутят хозяйки. Недаром раз в три года здесь проводят большой фестиваль юмора. Еще эта земля знаменита своей полькой. Танец уже в списке нематериальных ценностей, очередь за кулинарной гордостью.
Татьяна Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Перед тем, как поместить карасей и плотву в растопленную печь, ее по-особому выстилают. Говорят, соломенная «подушка» и придает рыбе ни с чем не сравнимый аромат.
Татьяна Пашкевич:
Как ни удивительно, старинный рецепт актуален и по сей день. Ведь ежедневное меню жителя Спорова по-прежнему во многом зависит от утреннего улова.
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Новости Беларуси. Вместо хлеба-соли – рыбный каравай. Кулинарные традиции агрогородка Спорово в Березовском районе не оставят равнодушным даже самого...
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