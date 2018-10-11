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Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

12.10.2018 00:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вместо хлеба-соли – рыбный каравай. Кулинарные традиции агрогородка Спорово в Березовском районе не оставят равнодушным даже самого взыскательного гурмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

А уникальный рецепт приготовления сушеной в печи на соломе рыбы вскоре может попасть в список нематериального наследия Беларуси. Жемчужину сельской кухни продегустировал корреспондент Петр Бутрим.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Слава о самобытной кухне агрогородка Спорово уже разлетелась по всей Беларуси. В скором времени технология приготовления рыбы может быть внесена в список нематериального историко-культурного наследия. А значит, на кулинарной карте Полесья, возможно, появится еще одна лакомая цель для гастрономических туристов.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Нина Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Споровцы когда-то продавали, меняли на продукты, на зерно. То есть это и есть наш хлеб. А мы как самое дорогое, как встречают хлебным караваем, мы встречаем своих гостей рыбным караваем.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Мария Пашкевич тонкостям приготовления сушеной на соломе рыбы в печи научилась у бабушки. Было это 60 лет назад. В семье растили 10 детей. Одним хлебом всех не прокормишь, вспоминает женщина. Поэтому каждая коренная споровчанка должна была уметь не только печь и варить, но и сушить второй хлеб.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Мария Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Раньше холодильников не было в Спорове. Света ж не было, не только холодильников. Долго ж рыба не сохранится. А як много рыбы, то сушили, чтоб была она впрок.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Кулинарные традиции края своими корнями уходят в глубокое прошлое. Когда появилась сушеная рыба на столе у местных жителей, достоверно не знает никто. 

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Петр Бутрим, СТВ:
По сути, каждый споровец рыбак от рождения. Озеро издавна кормило местных жителей круглый год. С тех пор рецепт приготовления рыбы в печи бережно передают из поколения в поколение.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Этому несколько сотен лет. Свежую рыбу сначала чистят, затем заправляют солью, приправами и прибаутками. Последний ингредиент – самый важный, шутят хозяйки. Недаром раз в три года здесь проводят большой фестиваль юмора. Еще эта земля знаменита своей полькой. Танец уже в списке нематериальных ценностей, очередь за кулинарной гордостью.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Татьяна Пашкевич, жительница агрогородка Спорово:
Мы называем гэта семечкі рыбныя. Бо надта ж воны лускаюцца хутка, бы тыя семачкі, надта з’ядаюцца. Бо ўсе-такі ў нас у возеры рыба особенная. І смак у яе другі, не гэтакі, як ва ўсей Беларусі.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Перед тем, как поместить карасей и плотву в растопленную печь, ее по-особому выстилают. Говорят, соломенная «подушка» и придает рыбе ни с чем не сравнимый аромат. 

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Татьяна Пашкевич: 
Як жыто жнуць, загатавліваюць околот для сушкі рыбы. Колосікі адразаюць, а вот такую вот саломку астаўляюць.

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово

Как ни удивительно, старинный рецепт актуален и по сей день. Ведь ежедневное меню жителя Спорова по-прежнему во многом зависит от утреннего улова.

 
 
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Новости Беларуси. Вместо хлеба-соли – рыбный каравай. Кулинарные традиции агрогородка Спорово в Березовском районе не оставят равнодушным даже самого...
 
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