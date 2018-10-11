Куда сходить в Минске в выходные, если в вашем кошельке от нуля до 160 рублей

В эти выходные в Минск ворвется культурный ураган событий: концерты, рейвы, спектакли, дискуссии и много хорошего кино. AFISHA.TUT.BY собрала 9 лучших идей для самого разнообразного отдыха и кошелька: в нашем топе есть мероприятия, за которые у вас попросят до 160 рублей или пустят бесплатно.
В этом году фестиваль Юрия Башмета поистине необычный. В его рамках, например, пройдут бэби-концерт для мам и малышей и Ночь классики на платформе минского метро, на которую, увы, все билеты уже раскупили. Особого внимания заслуживает музыкально-театральная постановка «Черт, солдат и скрипка» с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других. Классика в исполнении профессиональных музыкантов, острый стихотворный текст Михаила Успенского, Владимир Познер в роли Чтеца, ожившие рисунки Андрея Макаревича, компьютерная анимация, видео и световые эффекты, современная хореография — все это про спектакль «Черт, солдат и скрипка». В Минске его покажут впервые и только один раз.
«Человек на Луне» — новый фильм Дамьена Шазелла, автора оскароносного мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Это байопик о Ниле Армстронге, первом из людей ступившем на спутник Земли. Картина открывала конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля. Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить так, как раньше, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini.
Бонус: лучшие премьеры октября по мнению AFISHA.TUT.BY можно найти здесь.
День матери, День учителя, Хеллоуин: октябрь — тот месяц, когда с идеями для сюрпризов не так-то просто. Для тех, кто совсем отчаялся, 13 и 14 октября в ТРЦ Galleria Minsk пройдет фест подарков ручной работы «Горошек Маркет». На площадке первого этажа ТРЦ более 40 белорусских мастеров представят свои работы. Среди них — масса украшений: необычные броши, серьги из латуни, меди, стали, браслеты из натуральной кожи, стильные подвески и кулоны. На «Горошек Маркете» вы найдете авторские куклы, предметы интерьера, керамику, милые и полезные мелочи. Также вас ждет большой выбор полезных сладостей и вкусностей, натуральной косметики. Вход, кстати, совершенно свободный.
Недавно в продаже появились дополнительные билеты на концерт Эмина 13 октября во Дворце Республики — это последний шанс попасть на шоу азербайджанского поп-исполнителя, правда, стоят они от 147 рублей. Музыкант привезет в Минск новую сольную программу «Бумеранг» в рамках масштабного одноименного тура. В трек-лист программы войдут сольные песни музыканта за 2017 и 2018 годы, а также композиции из альбома «Прости, моя любовь». Публика услышит новинки и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», Boomerang, Good Love, Amor и другие.
Уже в эту субботу в пространстве Ок16 стартует глобальный рейв JetFestival со звездами европейской электронной сцены. Хедлайнерами станут Extrawelt — постоянные гости главных сцен ярких фестивалей электроники: от Rave On Snow до Fusion, от Sonne Mond Sterne до Awakenings. В Минске впервые выступит Steve Bug, выступления которого насыщены архитектурным звуком, учитывающим наиболее актуальные тенденции современности. К лайн-апу присоединится DJ Конь — идол клубных танцполов на протяжении двух десятков лет — и Mihas, определяющий фарватер белорусской клубной жизни более десяти лет. Подробнее про лайн-ап — здесь. К слову, во дворике Ок16 будет работать фудкорт, организаторы обещают обогрев и защиту от непогоды.
Эта дискуссия, посвященная творческому диалогу между театральными экспертами, будет проходить в формате «кухни». Организаторы планируют уйти от «скучной» традиции обсуждения проблем белорусского театра в формате «стола» и предлагают креативную кулинарию, в процессе которой будет происходить обмен мнениями, диалоги и комментарии — о театре. Итогом разговора станет импровизированный стол с легкими закусками, к которому приглашают самых пытливых театралов. В числе приглашенных экспертов — Анжелика Крашевская, Александр Марченко, Елена Мальчевская, Таня Артимович, Екатерина Аверкова, Людмила Громыко, Валентина Мороз, Павел Городницкий и другие.
Бонус: а если вам очень хочется в театр, рекомендуем 14 октября, в воскресенье, съездить в Молодечно на «Время секонд хенд» — необычную постановку в жанре «документальной драмы» на основе одноименной книги лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
На самый добрый праздник в году — День матери — вас приглашают в «Лидо»: там готовят насыщенную программу с профессиональными аниматорами, игровые зоны и сюрпризы. Вы попадете на мастер-класс по изготовлению подарка для мамы, семейные игры и конкурсы, викторины для детей и их родителей, представление от театра теней. Аквагрим — в подарок.
Этот ивент для вас, если вам интересны громкие имена бунтарского искусства: 5 октября в Минске открылась выставка «Авангард. XX век», на которой представлены произведения Василия Кандинского, Сальвадора Дали, Рене Магритта, Марка Шагала, Виктора Вазарели и других ярких представителей неклассического искусства XX века. Экспозицию авторских литографий дополняют информационные стенды, позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров.
6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.