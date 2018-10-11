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Куда сходить в Минске в выходные, если в вашем кошельке от нуля до 160 рублей

12.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В эти выходные в Минск ворвется культурный ураган событий: концерты, рейвы, спектакли, дискуссии и много хорошего кино. AFISHA.TUT.BY собрала 9 лучших идей для самого разнообразного отдыха и кошелька: в нашем топе есть мероприятия, за которые у вас попросят до 160 рублей или пустят бесплатно.

Взять билет на постановку с Владимиром Познером и Андреем Макаревичем

Когда: 12 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: 39 рублей 50 копеек — 159 рублей 50 копеек.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В этом году фестиваль Юрия Башмета поистине необычный. В его рамках, например, пройдут бэби-концерт для мам и малышей и Ночь классики на платформе минского метро, на которую, увы, все билеты уже раскупили. Особого внимания заслуживает музыкально-театральная постановка «Черт, солдат и скрипка» с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других. Классика в исполнении профессиональных музыкантов, острый стихотворный текст Михаила Успенского, Владимир Познер в роли Чтеца, ожившие рисунки Андрея Макаревича, компьютерная анимация, видео и световые эффекты, современная хореография — все это про спектакль «Черт, солдат и скрипка». В Минске его покажут впервые и только один раз.

Сходить на премьеру в кино — «Человек на Луне»


Когда: с 11 по 31 октября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Берестье», «Дом кино», «Комсомолец», «Октябрь».

Сколько: от 4 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

«Человек на Луне» — новый фильм Дамьена Шазелла, автора оскароносного мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Это байопик о Ниле Армстронге, первом из людей ступившем на спутник Земли. Картина открывала конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля. Армстронг в исполнении актера Райана Гослинга — рядовой инженер-пилот NASA, регулярно совершающий экспериментальные полеты. Смерть малолетней дочери от рака мозга — потрясение, после которого летчику жить так, как раньше, уже невозможно. Армстронг принимает решение подать заявку на участие в программе Gemini.

Бонус: лучшие премьеры октября по мнению AFISHA.TUT.BY можно найти здесь.

Посмотреть сразу три киноновинки за одну ночь


Кадр из фильма «Экстаз»

Когда: с 12 на 13 октября, c 23.45.

Где: кинотеатр «Москва».

Сколько: от 14 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Специально для тех, кто не умеет спать в выходные, во время предстоящей Ночи кино в кинотеатре «Москва» покажут лидера минского проката прошлой недели — фильм «Веном» — и премьерные ленты «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» и «Экстаз». Кроме просмотра кино вы сможете прокачать свой Instagram на тематической фотозоне и послушать саундтреки к кинопремьерам. Кстати, для синефилов будет доступен бар.

Полный график кинопремьер

Посетить бесплатную ярмарку «Горошек Маркет»


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 13 и 14 октября, 10.00 — 22.00.

Где: ТРЦ Galleria.

Сколько: вход свободный.

День матери, День учителя, Хеллоуин: октябрь — тот месяц, когда с идеями для сюрпризов не так-то просто. Для тех, кто совсем отчаялся, 13 и 14 октября в ТРЦ Galleria Minsk пройдет фест подарков ручной работы «Горошек Маркет». На площадке первого этажа ТРЦ более 40 белорусских мастеров представят свои работы. Среди них — масса украшений: необычные броши, серьги из латуни, меди, стали, браслеты из натуральной кожи, стильные подвески и кулоны. На «Горошек Маркете» вы найдете авторские куклы, предметы интерьера, керамику, милые и полезные мелочи. Также вас ждет большой выбор полезных сладостей и вкусностей, натуральной косметики. Вход, кстати, совершенно свободный.

Бонус: в это же время в ТРЦ «АренаСити» будет проходить ярмарка авторских подарков Sarafan.

Успеть купить билет на концерт Эмина


Когда: 13 октября, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 147 рублей за дополнительные билеты.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Недавно в продаже появились дополнительные билеты на концерт Эмина 13 октября во Дворце Республики — это последний шанс попасть на шоу азербайджанского поп-исполнителя, правда, стоят они от 147 рублей. Музыкант привезет в Минск новую сольную программу «Бумеранг» в рамках масштабного одноименного тура. В трек-лист программы войдут сольные песни музыканта за 2017 и 2018 годы, а также композиции из альбома «Прости, моя любовь». Публика услышит новинки и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», Boomerang, Good Love, Amor и другие.

Все концерты в Минске и регионах

Сжечь подошвы на вечеринке JetFestival в бывшем заводе


Фото: unsplash.com

Когда: 13 октября, 23.00.

Где: Ок16.

Сколько: предварительно — 20 рублей, на месте — 25 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Уже в эту субботу в пространстве Ок16 стартует глобальный рейв JetFestival со звездами европейской электронной сцены. Хедлайнерами станут Extrawelt — постоянные гости главных сцен ярких фестивалей электроники: от Rave On Snow до Fusion, от Sonne Mond Sterne до Awakenings. В Минске впервые выступит Steve Bug, выступления которого насыщены архитектурным звуком, учитывающим наиболее актуальные тенденции современности. К лайн-апу присоединится DJ Конь — идол клубных танцполов на протяжении двух десятков лет — и Mihas, определяющий фарватер белорусской клубной жизни более десяти лет. Подробнее про лайн-ап — здесь. К слову, во дворике Ок16 будет работать фудкорт, организаторы обещают обогрев и защиту от непогоды.

Ночная жизнь Минска

Подискутировать на тему «Зачем — театр?»


Фото: gastrofest.by. Снимок носит иллюстративный характер

Когда: 14 октября, 11.00.

Где: .

Сколько: вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Эта дискуссия, посвященная творческому диалогу между театральными экспертами, будет проходить в формате «кухни». Организаторы планируют уйти от «скучной» традиции обсуждения проблем белорусского театра в формате «стола» и предлагают креативную кулинарию, в процессе которой будет происходить обмен мнениями, диалоги и комментарии — о театре. Итогом разговора станет импровизированный стол с легкими закусками, к которому приглашают самых пытливых театралов. В числе приглашенных экспертов — Анжелика Крашевская, Александр Марченко, Елена Мальчевская, Таня Артимович, Екатерина Аверкова, Людмила Громыко, Валентина Мороз, Павел Городницкий и другие.

Бонус: а если вам очень хочется в театр, рекомендуем 14 октября, в воскресенье, съездить в Молодечно на «Время секонд хенд» — необычную постановку в жанре «документальной драмы» на основе одноименной книги лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Что смотреть в минских театре

Провести День матери с семьей в «Лидо»


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 14 октября, 13.00.

Где: (ул. Кульман, 5а).

Сколько: вход свободный.

На самый добрый праздник в году — День матери — вас приглашают в «Лидо»: там готовят насыщенную программу с профессиональными аниматорами, игровые зоны и сюрпризы. Вы попадете на мастер-класс по изготовлению подарка для мамы, семейные игры и конкурсы, викторины для детей и их родителей, представление от театра теней. Аквагрим — в подарок.

Семейный отдых: куда пойти с детьми

Сходить на выставку «Авангард. XX век»


Фото: Reuters

Когда: с 5 октября, 11.00 — 20.00.

Где: .

Сколько: от 5 рублей.

Этот ивент для вас, если вам интересны громкие имена бунтарского искусства: 5 октября в Минске открылась выставка «Авангард. XX век», на которой представлены произведения Василия Кандинского, Сальвадора Дали, Рене Магритта, Марка Шагала, Виктора Вазарели и других ярких представителей неклассического искусства XX века. Экспозицию авторских литографий дополняют информационные стенды, позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров.

Выбираем интересные выставки

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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