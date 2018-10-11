"Короткие" депозиты в валюте: ставки по доллару и евро немного растут, российский рубль - стабилен

FINANCE.TUT.BY изучил ставки по вкладам в долларах, евро и российских рублях сроком на месяц и на год. Нельзя сказать, что они радикально изменились за прошедший месяц, но несколько банков заставляют вкладчиков взяться за калькуляторы и пересчитать свои доходы.
Вклады в долларах
Для любителей вложиться в американский доллар новости следующие: на 0,2% годовых ставку поднял Альфа-Банк, на 0,3% — Идея Банк и Франсабанк, на 1,3% — Банк ВТБ. В последнем, кстати, раньше ставки по вкладам в евро и долларах не отличались ни на десятую долю процента. А вот по годовому вкладу у Технобанка ставка упала на 0,2% годовых.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,0%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
2,0%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,3%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
2,6%
безотзывный
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Престижный
12 месяцев
2,3%
безотзывный
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,51%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,7−2,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,3−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,4%
безотзывный
БТА Рекордный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,5%
отзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,5%
отзывный
Отличный
12 месяцев
2,1%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,0%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
2,0%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,3%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
2,6%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Престижный
12 месяцев
2,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,51%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,7−2,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,3−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,5%
отзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,5%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,1%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Вклады в евро
В сегменте евро Идея Банк поднял ставку на 0,8% годовых. Надеемся, что это не опечатка в виду редизайна раздела вкладов, поскольку ставка для данной валюты на общем фоне весьма и весьма неплоха.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,7%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
13 месяцев
1,85%
безотзывный
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывный
12 месяцев
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,7%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
13 месяцев
1,85%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывный
12 месяцев
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Вклады в российских рублях
Российский рубль по-прежнему продолжает держать рекорд и звание самой устойчивой валюты для сбережений в Беларуси. Седьмой месяц ставки по вкладам в российских рублях неизменны: самая высокая — 6,5% годовых, самая низкая — 4% годовых.