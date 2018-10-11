"Короткие" депозиты в валюте: ставки по доллару и евро немного растут, российский рубль - стабилен

FINANCE.TUT.BY изучил ставки по вкладам в долларах, евро и российских рублях сроком на месяц и на год. Нельзя сказать, что они радикально изменились за прошедший месяц, но несколько банков заставляют вкладчиков взяться за калькуляторы и пересчитать свои доходы.



Фото: Reuters

Вклады в долларах

Для любителей вложиться в американский доллар новости следующие: на 0,2% годовых ставку поднял Альфа-Банк, на 0,3% — Идея Банк и Франсабанк, на 1,3% — Банк ВТБ. В последнем, кстати, раньше ставки по вкладам в евро и долларах не отличались ни на десятую долю процента. А вот по годовому вкладу у Технобанка ставка упала на 0,2% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,0% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 2,0% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,3% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 2,6% безотзывный @gro

35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный

12 месяцев 2,3% безотзывный Интернет-вкл@д

1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

12 месяцев 1,3−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,4% безотзывный БТА Рекордный

12 месяцев 2,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 2,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,5% отзывный Отличный

12 месяцев 2,1% безотзывный Франсабанк Верный расчет плюс

12 месяцев 2,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Этюд

12 месяцев 3% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,0% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 2,0% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,3% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 2,6% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный

12 месяцев 2,3% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

12 месяцев 1,3−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,4% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 2,2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 2,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 1,6% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% отзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,5% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,1% безотзывный Франсабанк Верный расчет плюс

12 месяцев 2,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 3% безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро Идея Банк поднял ставку на 0,8% годовых. Надеемся, что это не опечатка в виду редизайна раздела вкладов, поскольку ставка для данной валюты на общем фоне весьма и весьма неплоха.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,4% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный @gro

35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

13 месяцев 1,85% безотзывный Интернет-вкл@д

1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс

12 месяцев 1,0% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Этюд

12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,4% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

13 месяцев 1,85% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 0,8% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,25% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс

12 месяцев 1,0% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 2% безотзывный

Вклады в российских рублях

Российский рубль по-прежнему продолжает держать рекорд и звание самой устойчивой валюты для сбережений в Беларуси. Седьмой месяц ставки по вкладам в российских рублях неизменны: самая высокая — 6,5% годовых, самая низкая — 4% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 5,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 6,5% безотзывный @gro

35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% Безотзывный Выдатны

12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 4,6% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный

45 дней 4% отзывный Новая вершина

12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 6% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 13 месяцев 5,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% Безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 4,6% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 4% отзывный Технобанк Выгодный

45 дней 4% отзывный Технобанк Новая вершина

12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 6% безотзывный

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