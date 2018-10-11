В Мстиславле прошёл пленэр «Крыніцы натхнення»





В рамках V Форума регионов Беларуси и России в течение недели на Мстиславщине проходил художественный пленэр «Крыніцы натхнення».

9 художников из разных городов России и 2 наших земляка всю неделю работали над созданием своих произведений. Более чем на 60 картинах, написанных в разных техниках, изображён наш край. Неделя работы под открытым небом пролетела быстро, но, по словам художников, на Мстиславщине осталось ещё много красивых мест, которые они не запечатлили.

Итoгoм твopчeскoй встpeчи стал мини-вepнисаж из 20 пpoизвeдeний, сoзданныx за вpeмя плeнэpа. Они пoпoлнят кoллeкцию картин районного Дома ремёсел. Pабoты впeчатляют свoeй индивидуальнoстью и pазнooбpазиeм стилeй.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп поблагодарила художников за то, что в это важное для нас время были с нами, писали пейзажи, объекты наследия, за подаренные картины. Она выразила надежду на то, что и дальше мы будем сотрудничать, укреплять связи Беларуси и России, пожелала неиссякаемой энергии и творческих свершений.

Каждый участник пленэра получил благодарственное письмо и сувенир. А в ближайшее время будет организована большая выставка картин по итогом работы двух пленэров, которую художники постараются организовать до конца года.