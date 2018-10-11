Лучшие по дартсу в Кировском районе — рассветовцы

В районных соревнованиях по дартсу среди коллективов физкультуры приняли участие 6 команд: ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, ФСК Кировского района, районной организации ОО «БРСМ», Кировской ЦРБ, Жиличского ГСК.
Председатель ФСК района Виктор Белянов сообщил, что победителем стала команда рассветовцев (970 очков), второе место заняла команда сельхозколледжа (849 очков), третье — отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома (731 очко).
В личном зачете среди мужчин первое место завоевал Евгений Пищалин (478 очков), второе — Вадим Сафонов (369 очков), третье место — Виктор Белянов (311 очков).
Среди девушек победителем стала Алеся Шеленговская (223 очка), второе место заняла Ольга Артемкова (215 очков), третье место — Елена Яскевич (196 очков).