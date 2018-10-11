|
Простые советы для долгой жизни
12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Если вы будете делать этого всего 2,5 часа в неделю, то снизите риск преждевременной смерти почти на 30%. Кроме того, вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями также уменьшится — на 20%. Речь идет о физической активности.
Целых 7 лет, с 2003 по 2010 год канадские ученые проводили исследование роли физической активности в нашей жизни. В нем принимали участие 130 тысяч людей в возрасте от 35 до 70 лет. Они были представителями разных стран, а также имели абсолютно различный уровень жизни.
Итог их исследований весьма интересен. Если мы хотим уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта, то необходимо двигаться. Хотя бы 150 минут в неделю (2,5 часа). Как оказалось, считается абсолютно любая физическая активность. Это может быть банальная уборка или прогулки. Конечно, можно также заниматься и в спортзале — лишним это не будет. Однако с точки зрения именно здоровья подойдет любая активность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы будете делать этого всего 2,5 часа в неделю, то снизите риск преждевременной смерти почти на 30%. Кроме того, вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)