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Простые советы для долгой жизни

12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Если вы будете делать этого всего 2,5 часа в неделю, то снизите риск преждевременной смерти почти на 30%. Кроме того, вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями также уменьшится — на 20%. Речь идет о физической активности.

Целых 7 лет, с 2003 по 2010 год канадские ученые проводили исследование роли физической активности в нашей жизни. В нем принимали участие 130 тысяч людей в возрасте от 35 до 70 лет. Они были представителями разных стран, а также имели абсолютно различный уровень жизни.

Итог их исследований весьма интересен. Если мы хотим уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта, то необходимо двигаться. Хотя бы 150 минут в неделю (2,5 часа). Как оказалось, считается абсолютно любая физическая активность. Это может быть банальная уборка или прогулки. Конечно, можно также заниматься и в спортзале — лишним это не будет. Однако с точки зрения именно здоровья подойдет любая активность.

 
 
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Если вы будете делать этого всего 2,5 часа в неделю, то снизите риск преждевременной смерти почти на 30%. Кроме того, вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми...
 
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