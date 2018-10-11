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Подводный водопад. Самый большой на планете
12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
А вы знали, что в мировом океане тоже есть водопады? Причем они считаются огромными в сравнении с собратьями на суше. Где же они существуют?
Все мы знаем, что самым большим водопадом считается африканская Виктория. Однако сегодня критериев и методов измерения водопадов не разработано. Виктория поддерживает свой статус только на суше. Для водных товарищей она выглядит «ребенком».
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А вы знали, что в мировом океане тоже есть водопады? Причем они считаются огромными в сравнении с собратьями на суше. Где же они существуют? Все мы знаем, что самым...
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