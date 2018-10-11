Подводный водопад. Самый большой на планете

А вы знали, что в мировом океане тоже есть водопады? Причем они считаются огромными в сравнении с собратьями на суше. Где же они существуют?

Все мы знаем, что самым большим водопадом считается африканская Виктория. Однако сегодня критериев и методов измерения водопадов не разработано. Виктория поддерживает свой статус только на суше. Для водных товарищей она выглядит «ребенком».



