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"Думала, моего сына он будет считать своим". Почему новый муж не дает денег на ребенка от первого брака?
Читательница попала в сложную ситуацию: выходя замуж за состоятельного человека, она не могла предположить, что он откажется тратиться на ее ребенка от первого брака. При этом на родного малыша муж не жалеет денег — и это усугубляет конфликт. Как выйти на откровенный разговор и изменить ситуацию, отвечает психолог.
— Хочу поделиться, а заодно услышать мнение специалистов. Я состою в повторном официальном браке. Мой нынешний супруг достаточно обеспечен, мы живем в большом частном доме. Я из простой семьи, он тоже, всего добился сам. Вопрос в том, что муж не считает нужным и важным помогать в материальном плане моему ребенку от первого брака.
Оплата кружков, одежды и других затрат на мне, а я нахожусь в декретном отпуске сейчас (2-й ребенок — от нынешнего супруга) и выплачиваю кредит, который взяла до знакомства с мужем и нашего брака. У меня на собственные нужды остается чуть больше 100 р. и алименты на сына — 190 р.
Муж дает деньги только на продукты и оплачивает совместные увеселительные мероприятия (поход в кафе, отдых на море). С первым супругом у меня не было дележки, твое или мое, был совместный бюджет, а здесь я даже не знаю, сколько муж зарабатывает.
Я никогда не прошу у него на свои нужды, не хожу по салонам, все готовлю сама, большой дом я тоже убираю самостоятельно, хотя есть возможность нанять помощницу.
Может, сейчас все изменилось и это стало нормой, что дети делятся на своих и чужих, но я не знаю, как вести себя в данной ситуации, как отвечать сыну, что у меня нет денег оплачивать его кружки, живя при этом в шикарном особняке.
Нашему совместному ребенку муж готов оплачивать частные сады, школы и учебу за границей — мы говорили об этом. Я не выходила замуж из корысти, все было по любви, но мне казалось, что моего сына он будет считать своим, а по итогу он оказался нужен только мне. Подскажите, пожалуйста, может, я хочу больше, чем нужно, и как разобраться в данной ситуации?
Комментарий психолога:
— Вы обижены на то, что муж не ведет себя так, как вы хотите, что не догадался о ваших желаниях, или лучше всего — предвосхитил их. Вы ищете поддержку со стороны специалиста и читателей в том, что вы правы, а он виновен, и в этом находите возможность выразить свой подавленный гнев.
Не совсем понятно, какую роль в отношениях со старшим ребенком и его обеспечении вы отводите понимающему ваши потребности бывшему мужу, отцу старшего ребенка. Если мы или кто-то другой вас поддержит, это будет эскалацией конфликта и потаканием пассивно-агрессивному поведению.
Ваша привычная маска милой и покладистой возвращается к концу описания ситуации, как будто вы внезапно опомнились, что жаловаться и злиться некрасиво.
Вы спрашиваете, можно ли вам хотеть, законны ли ваши желания? Такая постановка вопроса характерна для детской, безответственной и неуверенной позиции. Но вряд ли взрослой женщине, жене, матери двоих детей хорошо быть неуверенной и безответственной.
Хотеть, иметь желания — это право любого человека. Осознавать свои потребности, которые за этим стоят, и удовлетворять их — зрелая ответственность взрослого человека. А вот неуверенность и безответственность могут быть милыми только в детстве в окружении заботливых и мудрых родителей.
Вам предстоит самой проделать работу по осознаванию своих потребностей, а после придется взять ответственность за ваше эмоциональное благополучие и распределить материальную ответственность между вами и отцами ваших детей. В этом случае возможен открытый, партнерский диалог с мужем о семейном бюджете и расходах, а не с позиции «можно мне хотеть?» Удачи в сложном и важном процессе саморазвития.
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"Думала, моего сына он будет считать своим". Почему новый муж не дает денег на ребенка от первого брака?
Психолог отвечает на письмо читательницы, которая, выходя замуж за богатого человека, не ожидала, что он откажется помогать ее ребенку от первого брака.
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