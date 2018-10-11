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"Думала, моего сына он будет считать своим". Почему новый муж не дает денег на ребенка от первого брака?

12.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Читательница попала в сложную ситуацию: выходя замуж за состоятельного человека, она не могла предположить, что он откажется тратиться на ее ребенка от первого брака. При этом на родного малыша муж не жалеет денег — и это усугубляет конфликт. Как выйти на откровенный разговор и изменить ситуацию, отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


Heit & Mem

— Хочу поделиться, а заодно услышать мнение специалистов. Я состою в повторном официальном браке. Мой нынешний супруг достаточно обеспечен, мы живем в большом частном доме. Я из простой семьи, он тоже, всего добился сам. Вопрос в том, что муж не считает нужным и важным помогать в материальном плане моему ребенку от первого брака.

Оплата кружков, одежды и других затрат на мне, а я нахожусь в декретном отпуске сейчас (2-й ребенок — от нынешнего супруга) и выплачиваю кредит, который взяла до знакомства с мужем и нашего брака. У меня на собственные нужды остается чуть больше 100 р. и алименты на сына — 190 р.

Муж дает деньги только на продукты и оплачивает совместные увеселительные мероприятия (поход в кафе, отдых на море). С первым супругом у меня не было дележки, твое или мое, был совместный бюджет, а здесь я даже не знаю, сколько муж зарабатывает.

Я никогда не прошу у него на свои нужды, не хожу по салонам, все готовлю сама, большой дом я тоже убираю самостоятельно, хотя есть возможность нанять помощницу.

Может, сейчас все изменилось и это стало нормой, что дети делятся на своих и чужих, но я не знаю, как вести себя в данной ситуации, как отвечать сыну, что у меня нет денег оплачивать его кружки, живя при этом в шикарном особняке.


newstracker.ru

Нашему совместному ребенку муж готов оплачивать частные сады, школы и учебу за границей — мы говорили об этом. Я не выходила замуж из корысти, все было по любви, но мне казалось, что моего сына он будет считать своим, а по итогу он оказался нужен только мне. Подскажите, пожалуйста, может, я хочу больше, чем нужно, и как разобраться в данной ситуации?

Комментарий психолога:

Елена Дубовик, психолог, директор «Центра успешных отношений»

— Вы обижены на то, что муж не ведет себя так, как вы хотите, что не догадался о ваших желаниях, или лучше всего — предвосхитил их. Вы ищете поддержку со стороны специалиста и читателей в том, что вы правы, а он виновен, и в этом находите возможность выразить свой подавленный гнев.

Не совсем понятно, какую роль в отношениях со старшим ребенком и его обеспечении вы отводите понимающему ваши потребности бывшему мужу, отцу старшего ребенка. Если мы или кто-то другой вас поддержит, это будет эскалацией конфликта и потаканием пассивно-агрессивному поведению.

Ваша привычная маска милой и покладистой возвращается к концу описания ситуации, как будто вы внезапно опомнились, что жаловаться и злиться некрасиво.

Вы спрашиваете, можно ли вам хотеть, законны ли ваши желания? Такая постановка вопроса характерна для детской, безответственной и неуверенной позиции. Но вряд ли взрослой женщине, жене, матери двоих детей хорошо быть неуверенной и безответственной.

Хотеть, иметь желания — это право любого человека. Осознавать свои потребности, которые за этим стоят, и удовлетворять их — зрелая ответственность взрослого человека. А вот неуверенность и безответственность могут быть милыми только в детстве в окружении заботливых и мудрых родителей.

Вам предстоит самой проделать работу по осознаванию своих потребностей, а после придется взять ответственность за ваше эмоциональное благополучие и распределить материальную ответственность между вами и отцами ваших детей. В этом случае возможен открытый, партнерский диалог с мужем о семейном бюджете и расходах, а не с позиции «можно мне хотеть?» Удачи в сложном и важном процессе саморазвития.

 
Теги: знакомства
 
 
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Психолог отвечает на письмо читательницы, которая, выходя замуж за богатого человека, не ожидала, что он откажется помогать ее ребенку от первого брака.
 
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