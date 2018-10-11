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Хабиб Нурмагомедов готов отказаться от 10 миллионов долларов и грозится уйти из UFC

12.10.2018 08:55 — Разное | Tut.by  
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, после победы в титульном поединке над ирландцем Конором Макгрегором затеявший драку за пределами октагона, заявил, что готов отказаться от гонорара за чемпионский бой и разорвать контракт с UFC.

Ультиматум Нурмагомедова обусловлен тем, что UFC намерен уволить его друга Зубайру Тухугова, который после титульного боя запрыгнул в клетку и ударил Макгрегора.


Reuters

— Я хотел бы обратиться к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи.

Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен — я закончил начатое им [Конором].

В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [Абубакара Нурмагомедова], на камере все видно.

То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. И если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву.

И да, чуть не забыл. И гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца, — написал Хабиб Нурмагомедов в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 11 Окт 2018 в 6:31 PDT

Хабиб Нурмагомедов — президенту UFC: Тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе я разбил бы твою машину

Ранее глава UFC заявил о заморозке выплаты гонорара Нурмагомедову из-за инцидента, случившегося после боя с Макгрегором. Размер гонорара Нурмагомедова за этот бой составляет около 10 миллионов долларов, Макгрегора — около 50 миллионов.

Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя. Отец Нурмагомедова сначала пообещал наказать сына за драку, но затем признался, что по просьбе Владимира Путина делать этого не будет.

Видео: RT на русском

После поражения Макгрегор объявил, что ждет реванша.

 
 
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, после победы в титульном поединке над ирландцем Конором Макгрегором затеявший драку за пределами октагона, заявил, что готов...
 
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