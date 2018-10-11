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Хабиб Нурмагомедов готов отказаться от 10 миллионов долларов и грозится уйти из UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, после
Ультиматум Нурмагомедова обусловлен тем, что UFC намерен уволить его друга Зубайру Тухугова, который после титульного боя
— Я хотел бы обратиться к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи.
Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен — я закончил начатое им [Конором].
В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [Абубакара Нурмагомедова], на камере все видно.
То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. И если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву.
И да, чуть не забыл. И гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца, — написал Хабиб Нурмагомедов в
Ранее глава UFC заявил о заморозке выплаты гонорара Нурмагомедову из-за инцидента, случившегося после боя с Макгрегором. Размер гонорара Нурмагомедова за этот бой составляет около 10 миллионов долларов, Макгрегора — около 50 миллионов.
Хабиб Нурмагомедов
Видео:
После поражения
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, после победы в титульном поединке над ирландцем Конором Макгрегором затеявший драку за пределами октагона, заявил, что готов...
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