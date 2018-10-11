Мамаева вслед за Кокориным отправили в СИЗО



Павел Мамаев. Фото: Пресс-служба МВД РФ / ТАСС

вслед за Александром Кокориным

lenta.ru

Следствие объяснило необходимость ареста Мамаева тем, что он совершил преступление в составе группы лиц, а также может скрыться и оказать давление на свидетелей. В свою очередь футболист просил не помещать его под арест и сказал, что не участвовал в нападении на чиновников в кофейне на Большой Никитской улице, а подошел после.Ранее на два месяца под стражу был помещен Александр Кокорин; его защита заявила, что намерена обжаловать приговор. Адвокат подчеркнул, что решение об аресте для Кокорина было ожидаемым и онРанее сообщалось, что следователи требуют заключить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца.10 октября Кокорин и Мамаев прибыли на допрос в полицию. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал белорус Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.