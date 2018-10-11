ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мамаева вслед за Кокориным отправили в СИЗО

12.10.2018 07:36 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Павел Мамаев. Фото: Пресс-служба МВД РФ / ТАСС
Футболист Павел Мамаев вслед за Александром Кокориным арестован на два месяца — до 8 декабря. Об этом в четверг, 11 октября, из зала Тверского суда столицы сообщает корреспондент lenta.ru.

Следствие объяснило необходимость ареста Мамаева тем, что он совершил преступление в составе группы лиц, а также может скрыться и оказать давление на свидетелей. В свою очередь футболист просил не помещать его под арест и сказал, что не участвовал в нападении на чиновников в кофейне на Большой Никитской улице, а подошел после.

Ранее на два месяца под стражу был помещен Александр Кокорин; его защита заявила, что намерена обжаловать приговор. Адвокат подчеркнул, что решение об аресте для Кокорина было ожидаемым и он «держится кремнем».

Ранее сообщалось, что следователи требуют заключить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца.

10 октября Кокорин и Мамаев прибыли на допрос в полицию. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.

Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал белорус Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист Павел Мамаев вслед за Александром Кокориным арестован на два месяца — до 8 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика