Во время «Лістапада» на ночном большом экране зрители смогут увидеть картины, в которых тайны, ужасы и страсти «низких» жанров становятся лишь отправной точкой для виртуозных авторских размышлений о полной противоречий и парадоксов человеческой натуре. Представляем самую острую и пикантную внеконкурсную секцию 25-го Минского международного кинофестиваля – «Цвет ночи».



Наряду с фильмами классиков современного кино Ларса фон Триера, Паоло Соррентино и Клер Дени здесь будут показаны работы малознакомых авторов из Южной Африки и Франции, работающих на стыке популярного и авторского кино. Клаустрофобия в космосе, посвящение Хичкоку, «сладкая жизнь» сильных мира сего, любовь, побеждающая секс, преступления и наказания, ночные шорохи и тени воцарятся на фестивальных экранах в поздние часы.

Фильмы секции «Цвет ночи» будут показываться в кинотеатрах «Москва», «Центральный», «Falcon Club Бутик Кино».

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК (Дания, Швеция, Франция, Германия) Ларса фон Триера

В ролях: Мэтт Дилон, Бруно Ганц, Ума Турман, ШивонФэллонХоган, Софи Гробёль

Америка 70-х, история чрезвычайно интеллигентного серийного убийцы по имени Джек. Сюжет построен вокруг пяти убийств, охватывающих 12 лет его жизни. Повествование ведется от лица Джека, для которого каждое убийство – утончённое произведение искусства. И хотя очевидно, что вмешательства полиции избежать не удастся, Джек готов пойти на все, чтобы довести свой шедевр до совершенства.

ЛОРО (Италия-Франция) Паоло Соррентино

В ролях: Тони Сервилло, Риккардо Скамарчо, ФабрициоБентивольо, Елена София Риччи, Роберто Херлицка,КасияСмутняк, Анна Бонаюто

На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии – его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») – это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых – тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (Франция-Германия-Польша-Великобритания-США) Клер Дени

В ролях: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош

Где-то в открытом космосе, за пределами солнечной системы парит космический корабль, совершающий необычную миссию. Его цель – ближайшая от Земли черная дыра. На его борту команда, состоящая из молодых мужчин и женщин – преступников, отбывающих пожизненное наказание. В их числе Монте, молодой мужчина, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется в тело одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…

КВАРТИРА 37 (ЮАР) Носифо Думисы

В ролях: Иршаад Али, Моник Рокман, Эфраим Гордон, Санди Шульц, Дэнни Росс

Вольная интерпретация фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». Попав в передрягу, Рэндэл Хендрикс оказался прикованным к инвалидному креслу. Чтобы парень не сошел с ума в четырех стенах, его девушка Пэм дарит ему бинокль. Но в жизни Рэндэла есть еще одна проблема – он задолжал крупную сумму Эмми, подпольному ростовщику с задатками садиста. Однажды, наблюдая в бинокль за соседями, он видит, как главарь местной шайки Лоерубивает человека. Рэндэл решает пойти на риск и при помощи шантажа разобраться с денежным долгом. Однако Рэндэл и Пэм сталкиваются с предательством на почве алчности, отчего их жизнь превращается в смертельный аттракцион.

ХИЩНИКИ (Франция) Венсана Мариетт

В ролях: Лили-Роуз Депп, Лоран Лафитт, Камиль Коттен, Алоиз Соваж

На юге Франции, в живописном уголке, окруженном лесами, озерами и пещерами,разбит летний лагерь, где взрослые и подростки проводят свой отпуск. Идиллию беспечных дней нарушает слух о ягуаре, диком звере, чей грозный рык пугает по ночам загулявшую молодежь и влюбленные пары. Череда странных происшествий и приезд полиции, которая расследует дело об исчезновении людей, только усиливают таинственную атмосферу. Юная Лора пытается самостоятельно раскрыть загадку, однако становится главной подозреваемой в новом преступлении.

Учредители ММКФ «Лістапад» – Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Организатор – Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».