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Самые пикантные фильмы "Лістапада" будут показываться ночью
Во время «Лістапада» на ночном большом экране зрители смогут увидеть картины, в которых тайны, ужасы и страсти «низких» жанров становятся лишь отправной точкой для виртуозных авторских размышлений о полной противоречий и парадоксов человеческой натуре. Представляем самую острую и пикантную внеконкурсную секцию 25-го Минского международного кинофестиваля – «Цвет ночи».
Фильмы секции «Цвет ночи» будут показываться в кинотеатрах «Москва», «Центральный», «Falcon Club Бутик Кино».
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК (Дания, Швеция, Франция, Германия) Ларса фон Триера
В ролях: Мэтт Дилон, Бруно Ганц, Ума Турман, ШивонФэллонХоган, Софи Гробёль
Америка 70-х, история чрезвычайно интеллигентного серийного убийцы по имени Джек. Сюжет построен вокруг пяти убийств, охватывающих 12 лет его жизни. Повествование ведется от лица Джека, для которого каждое убийство – утончённое произведение искусства. И хотя очевидно, что вмешательства полиции избежать не удастся, Джек готов пойти на все, чтобы довести свой шедевр до совершенства.
ЛОРО (Италия-Франция) Паоло Соррентино
В ролях: Тони Сервилло, Риккардо Скамарчо, ФабрициоБентивольо, Елена София Риччи, Роберто Херлицка,КасияСмутняк, Анна Бонаюто
На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии – его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») – это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых – тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.
ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (Франция-Германия-Польша-Великобритания-США) Клер Дени
В ролях: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош
Где-то в открытом космосе, за пределами солнечной системы парит космический корабль, совершающий необычную миссию. Его цель – ближайшая от Земли черная дыра. На его борту команда, состоящая из молодых мужчин и женщин – преступников, отбывающих пожизненное наказание. В их числе Монте, молодой мужчина, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется в тело одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…
КВАРТИРА 37 (ЮАР) Носифо Думисы
В ролях: Иршаад Али, Моник Рокман, Эфраим Гордон, Санди Шульц, Дэнни Росс
Вольная интерпретация фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». Попав в передрягу, Рэндэл Хендрикс оказался прикованным к инвалидному креслу. Чтобы парень не сошел с ума в четырех стенах, его девушка Пэм дарит ему бинокль. Но в жизни Рэндэла есть еще одна проблема – он задолжал крупную сумму Эмми, подпольному ростовщику с задатками садиста. Однажды, наблюдая в бинокль за соседями, он видит, как главарь местной шайки Лоерубивает человека. Рэндэл решает пойти на риск и при помощи шантажа разобраться с денежным долгом. Однако Рэндэл и Пэм сталкиваются с предательством на почве алчности, отчего их жизнь превращается в смертельный аттракцион.
ХИЩНИКИ (Франция) Венсана Мариетт
В ролях: Лили-Роуз Депп, Лоран Лафитт, Камиль Коттен, Алоиз Соваж
На юге Франции, в живописном уголке, окруженном лесами, озерами и пещерами,разбит летний лагерь, где взрослые и подростки проводят свой отпуск. Идиллию беспечных дней нарушает слух о ягуаре, диком звере, чей грозный рык пугает по ночам загулявшую молодежь и влюбленные пары. Череда странных происшествий и приезд полиции, которая расследует дело об исчезновении людей, только усиливают таинственную атмосферу. Юная Лора пытается самостоятельно раскрыть загадку, однако становится главной подозреваемой в новом преступлении.
Учредители ММКФ «Лістапад» – Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Организатор – Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».
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Во время «Лістапада» на ночном большом экране зрители смогут увидеть картины, в которых тайны, ужасы и страсти «низких» жанров становятся лишь отправной точкой...
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