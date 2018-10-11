Середина осени. Самое время позаботиться о будущем плодородии дачного участка

На дворе середина осени, а значит, на дачном участке еще хватает работы. Причем от того, насколько своевременно вы позаботитесь о своем саде и огороде, зависит урожай следующего года, предупреждает научный сотрудник ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси" Андрей Зубарев.





Итак, какие мероприятия важно осуществить до прихода зимы?

– Почти весь урожай убран, и на освободившихся в разные сроки грядках буйствуют, разрастаясь, а то и собираются размножаться те "квартиранты" огорода, которым отсутствие вашего внимания идет только на пользу. Речь о сорняках. Чтобы предотвратить обильные всходы сорных растений на грядках в следующем году, не допускайте их плодоношения и распространения нынешней осенью. Не теряйте бдительности вплоть до формирования снежного покрова. Однолетние сорняки, прежде чем на них созреют плоды, можно складывать в компостную яму, а корневищные и плодоносящие – удалять с территории участка либо сжигать.





Нехорошо, если в огороде осталась неубранной свекла. Слаще она уже не станет, а вот жестче и волокнистее – запросто. С наступлением ночных заморозков и первыми признаками пожелтения ботвы можно приступать к уборке сладкой моркови. А кочанные формы капусты могут подождать вплоть до выпадения снега. Капуста не только не утратит своих вкусовых качеств, а, наоборот, улучшит их.





На пользу огороду пойдет перекопка почвы, особенно если она тяжелая, глинистая и склонна к зимнему замоканию. Комья разбивать не следует, чтобы "задышали" нижние слои и лучше прошло промораживание, которое способствует гибели зимующих вредителей огорода.





Еще одно важное осеннее мероприятие – подкормка. В эту пору года растения "кормят" фосфорными и калийными удобрениями, т.к. эти элементы способствуют синтезу запасных веществ, повышению засухо- и морозоустойчивости растений и сопротивляемости различным неблагоприятным факторам. Под кустарники вносят 25-50 г (2 ст. ложки) калимагнезии и 50 г двойного суперфосфата на куст. Для деревьев эти дозы увеличивают в несколько раз. Удобрения необходимо рассеять и слегка заделать граблями в верхний слой почвы. Азотные удобрения в осенний период вносить категорически нельзя, поскольку они, провоцируя рост растений, в преддверии зимы делают их ослабленными. Это чревато тем, что все новообразованные побеги не перезимуют, более того – под угрозу будет поставлена жизнь всего растения: будучи хилым, оно станет легкой добычей для вредителей и болезней.





Ну и, конечно же, нельзя назвать себя мастером огородных дел, если вы не произвели подзимний посев. Высевать во второй половине октября можно почти все: свеклу, морковь, щавель, укроп, петрушку, руколу, мяту, мелису, луки, чеснок. Подзимний посев будет способствовать набуханию и наклевыванию семян, а также закаливанию семян и проростков при умеренно низких температурах. В результате по весне, с наступлением теплых дней, семена сразу же тронутся в рост, используя весеннюю влагу почвы. Такие всходы и в уходе неприхотливы, и урожай от них более ранний и обильный.





С наступлением заморозков приступайте к укрытию растений с низкой морозоустойчивостью и зимостойкостью (розы, крупнолистные гортензии, рододендроны, вейгелы). Укрывать следует также молодые растения. Мульчируйте кустарники и участки с травянистыми многолетниками слоем торфа или опилок толщиной 10-15 см. Голубика, гортензии и особенно рододендроны будут очень "довольны", если для мульчирования вы подготовите хвойный опад. Обрезанные кустики роз и гортензий дополнительно укройте хвойными лапками. При укрытии более крупных кустов используйте спанбонд.

Беседовала Ирина Барейко