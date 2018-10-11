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Члены больших семей реже болеют раком

12.10.2018 07:34 — Разное | Интерфакс  
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В больших семьях реже болеют раком и мужчины и женщины, утверждает исследование ученых Цюрихского университета.

Эксперты изучили данные из 178 стран и выяснили - во всем мире заболеваемость разными видами рака была ниже в больших семьях. Главный автор исследования, профессор Мацей Хенненберг утверждает: "Не было выявлено корреляции с доходами, уровнем урбанизации и возраста". Играет роль количество проживающих вместе членов семьи и количество детей, рожденных одной матерью.

Рак головного мозга, легких, желудка, молочной железы, яичника, шейки матки, меланома - все эти виды онкологических заболеваний наблюдались реже в больших семьях, нежели малых. При этом исследователи выяснили: больше всего этот фактор влияет на мужчин.

По мнению авторов исследования, в течение многих лет существования человеческой цивилизации люди приспособились к жизни в определенной семейной структуре (больших семьях). В таких сообществах возникает эмоциональный микроклимат, усиливающий, в том числе, сопротивляемость болезням и создающий условия для следования достаточно здоровому образу жизни.

 
 
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В больших семьях реже болеют раком и мужчины и женщины, утверждает исследование ученых Цюрихского университета.
 
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