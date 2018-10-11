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Wizz Air меняет правила провоза ручной клади

12.10.2018 07:34 — Разное | Интерфакс  
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Лоукостер Wizz Air меняет правила провоза багажа и ручной клади.

С 1 ноября пассажиры будут иметь право пронести бесплатно на борт одну единицу ручной клади размером до 40х30х20 см, которая будет размещена под сиденьем спереди.

Если размер сумки или чемодана превышает 40х30х20 см, но не достигает 55х40х23 см его можно будет бесплатно сдать в багаж на стойке регистрации.

Кроме того, у пассажиров появится возможность купить возможность провоза дополнительного багажа весом до 10 кг, в дополнение к ранее прописанных в правилах до 20 и до 32 кг.

Wizz Air меняет правила провоза ручной клади

 
 
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Лоукостер Wizz Air меняет правила провоза багажа и ручной клади. С 1 ноября пассажиры будут иметь право пронести бесплатно на борт одну единицу ручной клади размером...
 
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