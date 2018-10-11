Топ-10 лучших камер в смартфонах

Эксперты сервиса профессиональных тестировщиков камер в смартфонах DxOMark назвали десять лучших моделей.

На десятом месте Huawei Mate 10 Pro, с 97 баллами.

Основная камера - 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6. Дополнительная - 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6.

Лазерная автофокусировка.

Двойная светодиодная вспышка.

Видеосъемка: в разрешении 2160р - с частотой 30 кадров в секунду, в разрешении 1080р - с частотой 30 или 60 кадров в секунду.

Селфи-камера - 8 Мп.

Специалисты отмечают отличную цветопередачу, приятные цвета, точный баланс белого в разных условиях съемки, хорошие показатели при съёмке видео с автофокусом.

9. iPhone X. 97 баллов.

Основной модуль главной камеры - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8, дополнительный - 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.

Оптическая стабилизация изображения.

Вспышка Quad-LED True Tone с режимом медленной синхронизации.

Фазовый автофокус.

Портретное освещение.

Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Вторая камера - 7 Мп.

Отличная экспозиция, особенно на свету, точный баланс белого, приятная цветопередача и хорошая чёткость. Единственное нарекание - эффект красных глаз при съемке портретов со вспышкой.

8. Google Pixel 2, 98 баллов.

Основная камера - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,8.

Автофокусировка Dual Pixel.

Оптическая стабилизация изображения.

Технология HDR+.

Портретный режим на машинном обучении.

Фронтальная камера - 8 Мп.

Широкий динамический диапазон при разных условиях освещенности, точный автофокус, хороший баланс белого в помещении и на улице и удачные боке при съёмке портретов.

Притом, эксперты подчеркивают: лучше Google Pixel 2 подходит, в сравнении с другими участниками рейтинга, для съёмки видео, чем фото.

7. Xiaomi Mi 8, 99 баллов.

Основной модуль - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8. Дополнительный - 12 Мп, телеобъектив и диафрагма f/2,4.

Четырёхосевая оптическая стабилизация у основной камеры.

Автоматическая фокусировка.

Светодиодная вспышка.

Фронтальная камера - 20 Мп.

Сверхбыстрая точная автофокусировка, отличная экспозиция и детализация при любом освещении, хороший динамический диапазон, двукратное увеличение телеобъектива, качественная видеосъемка.

6. Samsung Galaxy S9 Plus, 99 баллов.

Главный модуль - 12 Мп, объектив с переменной диафрагмой f/1,5 и f/2,4 + 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.

Оптическая стабилизация.

Фазовый автофокус в основном модуле.

Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Ускоренная съёмка с частотой 960 кадров в секунду разрешением 720p.

Фронтальная камера - 8 Мп.

Основная камера захватывает больше, чем другие, света при съёмке в условиях низкой освещённости, в солнечную погоду камера переключается на оптимизацию детальности и резкости фотографий, снимки яркие, с широким динамическим диапазоном, хороший баланс между подавлением шума и детализацией на снимках.

5. Huawei P20, 102 балла.

Основной модуль - 12-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм. Дополнительный - 20-мегапиксельный монохромный датчик, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм.

Фазовый автофокус.

Фронтальная камера - 24 Мп.

Хорошая детализация, автофокус, широкий динамический цветовой диапазон. Из минусов - отсутствие телеобъектива.

4. Samsung Galaxy Note 9, 103 балла.

Основной модуль - 12 Мп, 1/2,55-дюймовый сенсор, двухэлементный PDAF, объектив с переменной диафрагмой f/1,5–2,4. Дополнительный - 12 Мп, объектив f/2,4, датчик 1/3 дюйма, AF.

Оптическая стабилизация на обеих камерах.

Светодиодная вспышка.

Съёмка видео в 4K со скоростью 30/60 кадров в секунду.

Фронтальная камера - 8 Мп.

"Самая интеллектуальная камера" Samsung, умная оптимизация параметров съёмки и последующей обработки фотографий.

3. HTC U12+, 103 балла в тестах.

Основной модуль - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,75. Дополнительный - 16 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,6.

Обнаружение фазы и автофокусировка с лазерным управлением.

Оптическая стабилизация изображения.

Двойная светодиодная вспышка.

Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Фронтальная камера - двойная 8 + 8 Мп.

Поддержка съёмки фото в формате RAW, фазовое детектировании и автофокусировка с лазерным управлением, режим имитации боке для искусственного размытия фона при съёмке портретов, двухтональная светодиодная вспышка на передней панели.

2. iPhone XS Max, 105 баллов.

Основной модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/1,8, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм. Дополнительный модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/2,4, эквивалентное фокусное расстояние 52 мм.

Оптическая стабилизация изображения.

Автоматическая фокусировка (PDAF).

Двойная вспышка Quad-LED.

Съёмка видео в 4K со скоростью 30/60 кадров в секунду, видео в 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду.

Фронтальная камера - 7 Мп.

Непрерывный захватыват многокадрового буфера при различных уровнях экспозиции (обеспечивает нулевую задержку затвора и обработку HDR в реальном времени) - в видоискателе вы увидите снимки в их реальном виде.

1. Huawei P20 Pro, 109 баллов.

Тройная камера: 40-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм + 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм + 8-мегапиксельный RGB-сенсор, телеобъектив с диафрагмой f/2,4, фокусным расстоянием 80 мм, а также оптической стабилизацией.

Фазовый автофокус в сенсоре на 40 Мп.

Режим видеосъёмки в разрешении 4К.

Ускоренная съёмка с частотой 960 кадров в секунду с разрешением 720p.

Фронтальная камера - 24 Мп.

Трёхкратный оптический и пятикратный гибридный зумы, интеллектуальная система оптической стабилизации, технологичный автофокус, возможность съемки с высоким ISO 102400 и в Super Slow-Mo, чёткие снимки при любом освещении.