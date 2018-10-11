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Топ-10 лучших камер в смартфонах
Эксперты сервиса профессиональных тестировщиков камер в смартфонах DxOMark назвали десять лучших моделей.
На десятом месте Huawei Mate 10 Pro, с 97 баллами.
Основная камера - 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6. Дополнительная - 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6.
Специалисты отмечают отличную цветопередачу, приятные цвета, точный баланс белого в разных условиях съемки, хорошие показатели при съёмке видео с автофокусом.
9. iPhone X. 97 баллов.
Основной модуль главной камеры - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8, дополнительный - 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.
Отличная экспозиция, особенно на свету, точный баланс белого, приятная цветопередача и хорошая чёткость. Единственное нарекание - эффект красных глаз при съемке портретов со вспышкой.
8. Google Pixel 2, 98 баллов.
Основная камера - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,8.
Широкий динамический диапазон при разных условиях освещенности, точный автофокус, хороший баланс белого в помещении и на улице и удачные боке при съёмке портретов.
Притом, эксперты подчеркивают: лучше Google Pixel 2 подходит, в сравнении с другими участниками рейтинга, для съёмки видео, чем фото.
7. Xiaomi Mi 8, 99 баллов.
Основной модуль - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8. Дополнительный - 12 Мп, телеобъектив и диафрагма f/2,4.
Сверхбыстрая точная автофокусировка, отличная экспозиция и детализация при любом освещении, хороший динамический диапазон, двукратное увеличение телеобъектива, качественная видеосъемка.
6. Samsung Galaxy S9 Plus, 99 баллов.
Главный модуль - 12 Мп, объектив с переменной диафрагмой f/1,5 и f/2,4 + 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.
Основная камера захватывает больше, чем другие, света при съёмке в условиях низкой освещённости, в солнечную погоду камера переключается на оптимизацию детальности и резкости фотографий, снимки яркие, с широким динамическим диапазоном, хороший баланс между подавлением шума и детализацией на снимках.
5. Huawei P20, 102 балла.
Основной модуль - 12-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм. Дополнительный - 20-мегапиксельный монохромный датчик, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм.
Хорошая детализация, автофокус, широкий динамический цветовой диапазон. Из минусов - отсутствие телеобъектива.
4. Samsung Galaxy Note 9, 103 балла.
Основной модуль - 12 Мп, 1/2,55-дюймовый сенсор, двухэлементный PDAF, объектив с переменной диафрагмой f/1,5–2,4. Дополнительный - 12 Мп, объектив f/2,4, датчик 1/3 дюйма, AF.
"Самая интеллектуальная камера" Samsung, умная оптимизация параметров съёмки и последующей обработки фотографий.
3. HTC U12+, 103 балла в тестах.
Основной модуль - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,75. Дополнительный - 16 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,6.
Поддержка съёмки фото в формате RAW, фазовое детектировании и автофокусировка с лазерным управлением, режим имитации боке для искусственного размытия фона при съёмке портретов, двухтональная светодиодная вспышка на передней панели.
2. iPhone XS Max, 105 баллов.
Основной модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/1,8, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм. Дополнительный модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/2,4, эквивалентное фокусное расстояние 52 мм.
Непрерывный захватыват многокадрового буфера при различных уровнях экспозиции (обеспечивает нулевую задержку затвора и обработку HDR в реальном времени) - в видоискателе вы увидите снимки в их реальном виде.
1. Huawei P20 Pro, 109 баллов.
Тройная камера: 40-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм + 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм + 8-мегапиксельный RGB-сенсор, телеобъектив с диафрагмой f/2,4, фокусным расстоянием 80 мм, а также оптической стабилизацией.
Фазовый автофокус в сенсоре на 40 Мп.
Трёхкратный оптический и пятикратный гибридный зумы, интеллектуальная система оптической стабилизации, технологичный автофокус, возможность съемки с высоким ISO 102400 и в Super Slow-Mo, чёткие снимки при любом освещении.
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Эксперты сервиса профессиональных тестировщиков камер в смартфонах DxOMark назвали десять лучших моделей. На десятом месте Huawei Mate 10 Pro, с 97 баллами.
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