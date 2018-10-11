ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-10 лучших камер в смартфонах

12.10.2018 07:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты сервиса профессиональных тестировщиков камер в смартфонах DxOMark назвали десять лучших моделей.

На десятом месте Huawei Mate 10 Pro, с 97 баллами.

Основная камера - 12-мегапиксельный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6. Дополнительная - 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6.
Лазерная автофокусировка.
Двойная светодиодная вспышка.
Видеосъемка: в разрешении 2160р - с частотой 30 кадров в секунду, в разрешении 1080р - с частотой 30 или 60 кадров в секунду.
Селфи-камера - 8 Мп.

Специалисты отмечают отличную цветопередачу, приятные цвета, точный баланс белого в разных условиях съемки, хорошие показатели при съёмке видео с автофокусом.

9. iPhone X. 97 баллов.

Основной модуль главной камеры - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8, дополнительный - 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.
Оптическая стабилизация изображения.
Вспышка Quad-LED True Tone с режимом медленной синхронизации.
Фазовый автофокус.
Портретное освещение.
Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Вторая камера - 7 Мп.

Отличная экспозиция, особенно на свету, точный баланс белого, приятная цветопередача и хорошая чёткость. Единственное нарекание - эффект красных глаз при съемке портретов со вспышкой.

8. Google Pixel 2, 98 баллов.

Основная камера - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,8.
Автофокусировка Dual Pixel.
Оптическая стабилизация изображения.
Технология HDR+.
Портретный режим на машинном обучении.
Фронтальная камера - 8 Мп.

Широкий динамический диапазон при разных условиях освещенности, точный автофокус, хороший баланс белого в помещении и на улице и удачные боке при съёмке портретов.

Притом, эксперты подчеркивают: лучше Google Pixel 2 подходит, в сравнении с другими участниками рейтинга, для съёмки видео, чем фото.

7. Xiaomi Mi 8, 99 баллов.

Основной модуль - 12 Мп, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8. Дополнительный - 12 Мп, телеобъектив и диафрагма f/2,4.
Четырёхосевая оптическая стабилизация у основной камеры.
Автоматическая фокусировка.
Светодиодная вспышка.
Фронтальная камера - 20 Мп.

Сверхбыстрая точная автофокусировка, отличная экспозиция и детализация при любом освещении, хороший динамический диапазон, двукратное увеличение телеобъектива, качественная видеосъемка.

6. Samsung Galaxy S9 Plus, 99 баллов.

Главный модуль - 12 Мп, объектив с переменной диафрагмой f/1,5 и f/2,4 + 12 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,4.
Оптическая стабилизация.
Фазовый автофокус в основном модуле.
Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Ускоренная съёмка с частотой 960 кадров в секунду разрешением 720p.
Фронтальная камера - 8 Мп.

Основная камера захватывает больше, чем другие, света при съёмке в условиях низкой освещённости, в солнечную погоду камера переключается на оптимизацию детальности и резкости фотографий, снимки яркие, с широким динамическим диапазоном, хороший баланс между подавлением шума и детализацией на снимках.

5. Huawei P20, 102 балла.

Основной модуль - 12-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм. Дополнительный - 20-мегапиксельный монохромный датчик, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм.
Фазовый автофокус.
Фронтальная камера - 24 Мп.

Хорошая детализация, автофокус, широкий динамический цветовой диапазон. Из минусов - отсутствие телеобъектива.

4. Samsung Galaxy Note 9, 103 балла.

Основной модуль - 12 Мп, 1/2,55-дюймовый сенсор, двухэлементный PDAF, объектив с переменной диафрагмой f/1,5–2,4. Дополнительный - 12 Мп, объектив f/2,4, датчик 1/3 дюйма, AF.
Оптическая стабилизация на обеих камерах.
Светодиодная вспышка.
Съёмка видео в 4K со скоростью 30/60 кадров в секунду.
Фронтальная камера - 8 Мп.

"Самая интеллектуальная камера" Samsung, умная оптимизация параметров съёмки и последующей обработки фотографий.

3. HTC U12+, 103 балла в тестах.

Основной модуль - 12 Мп, объектив с диафрагмой f/1,75. Дополнительный - 16 Мп, телеобъектив с диафрагмой f/2,6.
Обнаружение фазы и автофокусировка с лазерным управлением.
Оптическая стабилизация изображения.
Двойная светодиодная вспышка.
Съёмка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Фронтальная камера - двойная 8 + 8 Мп.

Поддержка съёмки фото в формате RAW, фазовое детектировании и автофокусировка с лазерным управлением, режим имитации боке для искусственного размытия фона при съёмке портретов, двухтональная светодиодная вспышка на передней панели.

2. iPhone XS Max, 105 баллов.

Основной модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/1,8, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм. Дополнительный модуль - 12 Мп, шестиэлементный объектив с диафрагмой f/2,4, эквивалентное фокусное расстояние 52 мм.
Оптическая стабилизация изображения.
Автоматическая фокусировка (PDAF).
Двойная вспышка Quad-LED.
Съёмка видео в 4K со скоростью 30/60 кадров в секунду, видео в 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду.
Фронтальная камера - 7 Мп.

Непрерывный захватыват многокадрового буфера при различных уровнях экспозиции (обеспечивает нулевую задержку затвора и обработку HDR в реальном времени) - в видоискателе вы увидите снимки в их реальном виде.

1. Huawei P20 Pro, 109 баллов.

Тройная камера: 40-мегапиксельный RGB-сенсор, объектив с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 27 мм + 20-мегапиксельный монохромный сенсор, объектив с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 27 мм + 8-мегапиксельный RGB-сенсор, телеобъектив с диафрагмой f/2,4, фокусным расстоянием 80 мм, а также оптической стабилизацией.

Фазовый автофокус в сенсоре на 40 Мп.
Режим видеосъёмки в разрешении 4К.
Ускоренная съёмка с частотой 960 кадров в секунду с разрешением 720p.
Фронтальная камера - 24 Мп.

Трёхкратный оптический и пятикратный гибридный зумы, интеллектуальная система оптической стабилизации, технологичный автофокус, возможность съемки с высоким ISO 102400 и в Super Slow-Mo, чёткие снимки при любом освещении.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты сервиса профессиональных тестировщиков камер в смартфонах DxOMark назвали десять лучших моделей. На десятом месте Huawei Mate 10 Pro, с 97 баллами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты оценили уровень безопасности Tesla Model 3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика