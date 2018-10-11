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День мамы в MEGATOP: скидка 50% при покупке второй пары обуви
12.10.2018 08:57 — Разное | Аргументы и факты
Мама - первый человек, которого мы видим, приходя в этот мир, первое слово, которое произносим робко и неумело… Мама - единственный в мире человек, который будет искренне и нежно любить нас всегда, несмотря ни на какие условности! Недаром, Оноре де Бальзак в одном из своих произведений заметил, что сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Ведь именно мама и только мама способна согреть своим теплом, понять, принять и защитить в любой жизненной ситуации. А как часто мы отвечаем тем же? Как часто радуем маму своим вниманием?
День мамы - прекрасный повод еще раз признаться самому родному человеку в любви, поблагодарить за тепло и заботу, чтобы увидеть счастливую улыбку на ее лице!
Коллектив компании
В преддверии праздника для всех участников "Клуба друзей MEGATOP" мы подготовили приятный подарок - специальную акцию в рамках которой делаем скидку 50% при покупке второй пары обуви. Торопитесь сделать покупки, ведь акция продлится только по 14 октября включительно.
Дарите своим мамам любовь и радость, а приятные подарки ищите в магазинах обуви и аксессуаров MEGATOP!
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