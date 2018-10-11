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День мамы в MEGATOP: скидка 50% при покупке второй пары обуви

12.10.2018 08:57 — Разное | Аргументы и факты  
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День мамы в MEGATOP: скидка 50% при покупке второй пары обуви
Фото из открытых источников

Мама - первый человек, которого мы видим, приходя в этот мир, первое слово, которое произносим робко и неумело…  Мама - единственный в мире человек, который будет искренне и нежно любить нас всегда, несмотря ни на какие условности! Недаром, Оноре де Бальзак в одном из своих произведений заметил, что сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Ведь именно мама и только мама способна согреть своим теплом, понять, принять и  защитить в любой жизненной ситуации. А как часто мы отвечаем тем же? Как часто радуем маму своим вниманием?

День мамы - прекрасный повод еще раз признаться самому родному человеку  в любви, поблагодарить за тепло и заботу, чтобы увидеть счастливую улыбку на ее лице!

Коллектив компании MEGATOP искренне поздравляет всех мам и бабушек нашей страны с этим прекрасным праздником! Желаем Вам огромного счастья, здоровья, любви и заботы со стороны близких, семейного благополучия и отличного настроения!

День мамы в MEGATOP: скидка 50% при покупке второй пары обуви
 

В преддверии праздника для всех участников "Клуба друзей MEGATOP" мы подготовили приятный подарок - специальную акцию в рамках которой делаем скидку 50% при покупке второй пары обуви. Торопитесь сделать покупки, ведь  акция продлится только по 14 октября включительно.

День мамы в MEGATOP: скидка 50% при покупке второй пары обуви
Однако на этом приятные сюрпризы не заканчиваются! Только 14 октября и только в магазине MEGATOP в ТЦ «Столица» (Минск) в честь «Дня Матери» при любой покупке от 90 BYN в подарок от нашего партнера – косметического бренда «Белита-М» - вы получите увлажняющее молочко для тела, созданное на основе  натурального муцина улитки!

Дарите своим мамам любовь и радость, а приятные подарки ищите в магазинах обуви и аксессуаров MEGATOP!

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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