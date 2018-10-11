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4 фильма из Кореи на выходные (и все совершенно разные)
Не одним «Олдбоем» и Ким Ки Дуком богат кинематограф Южной Кореи — многие другие фильмы из этой страны легко дадут фору голливудскому кино, причем как артхаусу, так и блокбастерам. Вместе с
«Поезд в Пусан» / Busanhaeng
Хитовый зомби-боевик мультипликатора Ен Сан-хо вроде бы идет по всем знакомым тропам фильмов о живых мертвецах, но постоянно норовит свернуть в сторону. Например, заскочить в какой-нибудь посторонний жанр, вроде мелодрамы об отцах и детях или политического триллера с острым для южнокорейцев антикапиталистическим вопросом.
Но, само собой, в первую очередь это кино работает как идеально выверенный по ритму, одновременно страшный и забавный аттракцион, в котором свойственная жанру предсказуемость компенсируется клаустрофобной обстановкой, примечательными боевыми сценами и разношерстными персонажами. И каждый из них проявит себя неожиданным образом. Мысль о том, что, спасаясь от нашествия мертвецов, важнее всего сохранить человечность, да и вообще бояться лучше живых, лежит в основе многих зомби-фильмов, но в «Поезде в Пусан» она практически возведена в абсолют.
«Я видел дьявола» / Akmareul boattda
Триллер одного из главных южнокорейских визионеров отлично подойдет всем желающим скрасить ожидание минской премьеры нового фильма Ларса фон Триера. Кино Ким Джи-уна тоже до краев наполнено экстремальным насилием, тоже отчасти о серийном убийце. Его, кстати, играет суперзвезда Чхве Мин-сик, которого все знают по «Олдбою». Вместо моральных терзаний местному маньяку постоянно приходится испытывать терзания физические. А еще это все про то, что добро с кулаками может быть хуже зла, если ненароком войдет во вкус. То есть «Я видел дьявола» — эдакий «Законопослушный гражданин», переснятый в горячо любимом южнокорейцами жанре «кровавая баня».
Что самое удивительное, это ультражестокое, не стесняющееся никаких цензов кино (на родине режиссера несколько раз заставляли перемонтировать фильм) еще и очень смешное: возможно, благодаря парочке гомерических эпизодов с другими маньяками у вас даже получится его искреннее полюбить.
«Хороший, плохой, долбанутый» / Joheunnom nappeunnom isanghannom
Этот энергичный истерн — одновременно вольный ремейк и лихое издевательство над классической лентой Серджио Леоне. А еще — крайне удачная попытка скрестить спагетти-вестерн с приключенческим кино типа «Индианы Джонса», переместив его на Восток. Вообще, режиссер задумал оживить жанр фильмов о ковбоях в то время, как его с почестями и залпами не хоронил разве что ленивый.
На историческом бэкграунде Ким Джи-ун создает абсолютно сказочную фантасмагорию, не стесняясь хулиганить, добавляя танки к привычным вестерновским моментам вроде ограблений, перестрелок и погонь по прериям. Поддерживают нужный уровень эклектики и абсурда три абсолютно разных ковбоя, сыгранных тремя главными южнокорейскими актерами нулевых. Наверное, такими и должны быть спагетти, смешанные с кимчхи — вещь крайне специфичная, но попробовать любопытно.
«Осатаневшая» / Kim Bok-nam salinsageonui jeonmal
Чан Чхоль-су — ученик Ким Ки Дука, но в своей дебютной работе он перенял от мастера разве что умение работать с крайне ограниченными бюджетами. История, рассказанная в фильме, отчасти основана на нескольких реальных преступлениях, произошедших в отдаленных местностях Южной Кореи.
Режиссер сначала погружается в изучение природы человеческого равнодушия, а затем — в более глобальный процесс морального разложения в созданных для этого условиях. Ближе к середине фильма всплывет одна неприятная история из прошлого главных героинь, фокус сместится с одной девушки на другую, а сам фильм превратится из психологической драмы во внезапно актуальный для белорусов (в свете последних новостей) поэтичный хоррор о том, на что может быть способна жертва многолетнего домашнего насилия, когда устанет терпеть.
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