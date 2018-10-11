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4 фильма из Кореи на выходные (и все совершенно разные)

12.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Не одним «Олдбоем» и Ким Ки Дуком богат кинематограф Южной Кореи — многие другие фильмы из этой страны легко дадут фору голливудскому кино, причем как артхаусу, так и блокбастерам. Вместе с VOKA мы выбрали пять примечательных южнокорейских картин для тех, кому надоел американский мейнстрим.

«Поезд в Пусан» / Busanhaeng

Режиссер: Ен Сан-Хо.

О чем фильм: У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом-бизнесменом в Сеуле и очень хочет съездить к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное: на страну обрушивается загадочный вирус, превращающий людей в жестоких зомби. Пассажирам поезда в Пусан — единственного города, отразившего атаки вируса, — несколько часов пути придется бороться за выживание.

Хитовый зомби-боевик мультипликатора Ен Сан-хо вроде бы идет по всем знакомым тропам фильмов о живых мертвецах, но постоянно норовит свернуть в сторону. Например, заскочить в какой-нибудь посторонний жанр, вроде мелодрамы об отцах и детях или политического триллера с острым для южнокорейцев антикапиталистическим вопросом.

Но, само собой, в первую очередь это кино работает как идеально выверенный по ритму, одновременно страшный и забавный аттракцион, в котором свойственная жанру предсказуемость компенсируется клаустрофобной обстановкой, примечательными боевыми сценами и разношерстными персонажами. И каждый из них проявит себя неожиданным образом. Мысль о том, что, спасаясь от нашествия мертвецов, важнее всего сохранить человечность, да и вообще бояться лучше живых, лежит в основе многих зомби-фильмов, но в «Поезде в Пусан» она практически возведена в абсолют.

«Я видел дьявола» / Akmareul boattda

Режиссер: Ким Джи-ун.

О чем фильм: Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Су-хена, и он этого просто так не оставит. Су-хен проверяет всех извращенцев, кто стоит на учете в полиции, и быстро находит нужного. Но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.

Триллер одного из главных южнокорейских визионеров отлично подойдет всем желающим скрасить ожидание минской премьеры нового фильма Ларса фон Триера. Кино Ким Джи-уна тоже до краев наполнено экстремальным насилием, тоже отчасти о серийном убийце. Его, кстати, играет суперзвезда Чхве Мин-сик, которого все знают по «Олдбою». Вместо моральных терзаний местному маньяку постоянно приходится испытывать терзания физические. А еще это все про то, что добро с кулаками может быть хуже зла, если ненароком войдет во вкус. То есть «Я видел дьявола» — эдакий «Законопослушный гражданин», переснятый в горячо любимом южнокорейцами жанре «кровавая баня».

Что самое удивительное, это ультражестокое, не стесняющееся никаких цензов кино (на родине режиссера несколько раз заставляли перемонтировать фильм) еще и очень смешное: возможно, благодаря парочке гомерических эпизодов с другими маньяками у вас даже получится его искреннее полюбить.

«Хороший, плохой, долбанутый» / Joheunnom nappeunnom isanghannom

Режиссер: Ким Джи-ун.

О чем фильм: 1930-е годы. Японцы захватили Корею. Множество местных жителей бежали в соседний Китай. Сорвавшись с привычных мест, часть из них вынуждена зарабатывать на жизнь разбоем. Тхэ Гу нападает на японский армейский эшелон и получает карту древних сокровищ китайских императоров. Другая банда во главе с Чан И также претендуют на эту находку. Но на помощь Тхэ приходит загадочный незнакомец, и это становится началом самого захватывающего приключения в жизни молодого грабителя.

Этот энергичный истерн — одновременно вольный ремейк и лихое издевательство над классической лентой Серджио Леоне. А еще — крайне удачная попытка скрестить спагетти-вестерн с приключенческим кино типа «Индианы Джонса», переместив его на Восток. Вообще, режиссер задумал оживить жанр фильмов о ковбоях в то время, как его с почестями и залпами не хоронил разве что ленивый.

На историческом бэкграунде Ким Джи-ун создает абсолютно сказочную фантасмагорию, не стесняясь хулиганить, добавляя танки к привычным вестерновским моментам вроде ограблений, перестрелок и погонь по прериям. Поддерживают нужный уровень эклектики и абсурда три абсолютно разных ковбоя, сыгранных тремя главными южнокорейскими актерами нулевых. Наверное, такими и должны быть спагетти, смешанные с кимчхи — вещь крайне специфичная, но попробовать любопытно.

«Осатаневшая» / Kim Bok-nam salinsageonui jeonmal

Режиссер: Чан Чхоль-су.

О чем фильм: У Хэ-Вон хорошая работа в столичном банке, и она полностью довольна своей жизнью. Став случайным свидетелем попытки убийства, женщина испытывает шок и решает какое-то время отдохнуть на тихом острове, где когда-то познакомилась с Бок-нам. Приехав на место, она понимает, что все жители острова используют девушку как рабыню, а Хэ-Вон единственная, кто может спасти невинную жертву жестокого обращения.

Чан Чхоль-су — ученик Ким Ки Дука, но в своей дебютной работе он перенял от мастера разве что умение работать с крайне ограниченными бюджетами. История, рассказанная в фильме, отчасти основана на нескольких реальных преступлениях, произошедших в отдаленных местностях Южной Кореи.

Режиссер сначала погружается в изучение природы человеческого равнодушия, а затем — в более глобальный процесс морального разложения в созданных для этого условиях. Ближе к середине фильма всплывет одна неприятная история из прошлого главных героинь, фокус сместится с одной девушки на другую, а сам фильм превратится из психологической драмы во внезапно актуальный для белорусов (в свете последних новостей) поэтичный хоррор о том, на что может быть способна жертва многолетнего домашнего насилия, когда устанет терпеть.

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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Вместе с VOKA мы выбрали пять примечательных южнокорейских картин для тех, кому надоел американский мейнстрим. *Партнерский материал
 
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