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Гомельские сотрудники ГАИ готовят сюрпризы для мам-автомобилисток

12.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Гомельские сотрудники ГАИ готовят сюрпризы для мам-автомобилисток
Сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с одним из городских кафе проведут акцию «С добрым утром, мамы!» 12 октября в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Мероприятие посвящено Дню матери, который отмечают в Беларуси 14 октября. Возле парка Фестивальный областного центра разместится экипаж ГАИ, который поздравит автоледи с наступающим праздником. «Всех мам, а также будущих мам ждут приятные сюрпризы в виде утреннего кофе и полезных сувениров от Госавтоинспекции», — уточнила Наталья Хололеенко.

Как рассказали в областной ГАИ, акция призвана в очередной раз напомнить о неукоснительном соблюдении ПДД. Стартует мероприятие в 9.00.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с одним из городских кафе проведут акцию «С добрым утром, мамы!» 12 октября в Гомеле, сообщила...
 
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