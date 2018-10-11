Проведем время с пользой



11 октября

Праздничный калейдоскоп «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» (Свислочская районная библиотека. Начало в 14.00).

Поэтический калейдоскоп «Свет пачынаецца з матулі» (Свислочская детская библиотека. Начало в 16.30).



13 октября

Час благодарности и уважения «Яе ласка, любоў і пяшчота» (Новодворская библиотека – центр краеведения. Начало в 11.00).



14 октября



Литературно-музыкальная композиция «Шар земной на ладонях матери» (Корнадская библиотека – центр эстетического воспитания. Начало в 14.00).

Поэтический час «Пад зоркай маці» (Пацуевская библиотека. Начало в 15.00).

Час духовности «Пад пакровам Божай Маці» (Вердомичская библиотека. Начало в 17.00).

Литературно-игровая программа «Любоў да маці свет трымае» (Гринковская библиотека. Начало в 14.00).

Литературно-музыкальный утренник «Мамачка мая – найлепшая самая» (Порозовская библиотека – центр краеведения. Начало в 16.00).



17 октября



Урок правовых знаний «Пользователь имеет право» (Свислочская районная библиотека. Начало в 14.00).



18 октября



Концерт Сергея Дубровина «Ах, какая женщина» (г. Гродно, концертный зал УО «Гродненский государственный колледж искусств». Начало в 19.00).

Клубные посиделки «Мамино сердце» (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).

Игра-путешествие «К осени – на ярмарку!» (Гринковский сектор культуры и досуга. Начало в 14.30).



19 октября



Концертная программа «Один день в деревне» (Корнадский сельский филиал-клуб. Начало в 17.00).

Танцевально-развлекательная программа «Отдохнуть настало время» (Пацуевский сектор культуры и досуга. Начало в 17.00).

Спортивно-игровая программа «Сильные и смелые» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 16.00).

Вечер отдыха «Площадка развлечений» (Тиховольский сельский филиал-клуб. Начало в 19.00).

Информационно-познавательная программа «В будущее без риска» (Порозовский сектор культуры и досуга. Начало в 19.00).

Игровая программа «Нашей осени дары» (Незбодичский сельский филиал-клуб. Начало в 14.00).



21 октября



Вечер отдыха «Песни нашей молодости» (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).

Игровая программа «Зонтик» (Вердомичский сельский филиал-клуб. Начало в 16.00).

Конкурсная программа «А ну-ка, бабушки и внучки» (Ханчицкий сельский филиал-клуб. Начало в 11.30).

Конкурсно-развлекательная программа «Осенняя фантазия» (г. Свислочь, сектор по работе с детьми и молодежью. Начало в 14.00).

Танцевально-игровая программа «Раз осенним вечерком» (Великосельский сельский филиал-клуб. Начало в 16.00).

Клубные посиделки «Тыква уродилась, к столу пригодилась» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 18.00).