Будет кукуруза – будет и молоко



В УСП «Совхоз «Великосельский» работ круговорот: пахота, сев озимых культур, заготовка сочных кормов для крупного рогатого скота.

Кукурузный силос – не просто одна из составляющих рациона коров, а полноценный многокомпонентный корм, который влияет на рентабельность производства. Он дешевый и легкий в заготовке. Кукурузный силос богат на энергию, источниками которой являются крахмал и клетчатка.

– В этом году – рассказывает главный агроном хозяйства Андрей Пекарь, – на некоторых участках кукуруза уродила на славу. Несмотря на засуху, урожайность 192 центнера с гектара. Под эту культуру отведено 300 гектаров посевных площадей. В сенажных траншеях уже более 3 000 тонн силоса.

Заготавливать корма хозяйству с воскресенья помогают труженики УСП «Совхоз «Порозовский». Кстати, рука об руку аграрии двух хозяйств недавно работали на порозовских землях, тоже убирая кукурузу на силос.

На великосельском участке кипела работа. Кормоуборочный комбайн «Ягуар», управляемый механизатором УСП «Совхоз «Порозовский» Сергеем Карниловичем, срезал кукурузу и измельчал ее. Сергей Евгеньевич более семи лет работает на высокопроизводительной технике немецкой фирмы. За это время оценил по достоинству ее надежность.







Один за одним к механизатору подъезжали многотонные МАЗы, оперативно наполнялись измельченной кукурузной массой и так же оперативно отвозили груз в траншею, что возле молочно-товарной фермы «Хилимоновцы».

На отвозке измельченной массы задействованы четыре водителя УСП «Совхоз «Великосельский» Виктор Амельяник, Дмитрий Шайковский, Михаил Шайковский, Николай Чурик и порозовский водитель Александр Марчук.

На трамбовке трудится Александр Жилинский (на фото). Главное правило в этом виде работ – равномерно уплотнять силосуемую массу, чтобы создать в пласте безвоздушную среду. Каждый сезон механизатор участвует в заготовке кормов. В остальное время года его «Амкодор» выполняет разные погрузочные работы.



Специалисты считают, что для получения высококачественного силоса нужно стремиться убрать кукурузу при содержании сухого вещества 30–35%. В этом случае потери при силосовании будут минимальными, а поедаемость молочным скотом – самая высокая. Плохая погода может помешать добиться этого результата. Вот и стараются аграрии провести уборку качественно и в срок.

Людмила БАЛЫШ.

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