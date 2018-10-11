В Минском районе насчитывается более 1300 садовых товариществ. Порядка 20 из них созданы 8−10 лет назад и считаются наиболее «живыми». Некоторые товарищества выставляют свободные участки на аукционы. Но результаты торгов показывают, что продаются они сложно, пишет Realt.by .



Фото: TUT.BY

До 1 января 2015 года участки под дачное строительство в Минском районе можно было получить по заявительному принципу. Однако практика показала, что свободных участков в садовых товариществах вблизи столицы крайне мало, поэтому получить их было очень сложно. Как таковой очереди не было. Минский райисполком принимал заявления от граждан по мере поступления новых земельных наделов. Участок предоставлялся тому, кто первый обратится в исполком.

С 1 января 2015 года в земельном законодательстве произошли изменения, согласно которым получить участок в садовом товариществе в пригородной зоне Минска можно только по результатам аукциона. Минский район, как известно, полностью входит в пригородную зону Минска. Поэтому все люди, которые желают построить под Минском дачу, вынуждены участвовать в торгах.

Первый аукцион по продаже земельных участков под строительство дач в Минском районе прошел в июле 2015 года. С этой даты до настоящего времени Минским областным центром инвестиций и приватизации организовано и проведено 9 аукционов, на которых реализовано 10 участков.

Результаты аукционов показали, что с первого раза были проданы лишь единичные участки, да и то преимущественно единственным заявителям. Отдельные наделы, даже по низкой цене и в живописных местах, выставлялись на торги повторно. В чем причина, неужели у минчан пропал интерес к дачам?

За комментариями мы обратились к председателям садовых товариществ (СТ).

СТ «Белмонэф»

Садоводческое товарищество «Белмонэф» расположено вблизи д. Черемуха Горанского сельсовета и было зарегистрировано в октябре 2010 года.

Всего в товариществе насчитывается 128 участков, из которых 126 зарегистрированы в 2012 году. Средняя площадь земельных наделов составляет от 11 до 15 соток.

Как рассказала порталу Realt.by председатель товарищества Наталья Божко, на сегодняшний день в дачном кооперативе есть 5 свободных участков, которые выставляются на аукционы. В свое время они были предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение. Однако ввиду финансовых затруднений или по иным причинам физические лица отказались от них. Три участка выставлены на аукцион, который пройдет 12 октября. Еще два ждут своей очереди.

Двенадцать участков в товариществе приватизированы. Некоторые из них собственники продают на вторичном рынке жилья. Причина та же — нехватка денег на их освоение и постройку домов.

Однако те члены товарищества, которые хотят иметь в «Белмонэф» дачу, постепенно начинают строиться. Людей привлекает живописная местность. Недалеко от товарищества находятся водохранилище Крылово, река Ислочь, озеро, а вокруг — лес. Кстати, некоторые дачники, которые любят порыбачить, имеют билеты (пропуска) к водохранилищу. Возможно, со временем здесь будет открытая зона отдыха.

На территории товарищества есть водоснабжение, электричество, построены подъездные дороги к участкам. Есть большая вероятность того, что в следующем году появится и канализация, говорит председатель товарищества.

Как правило, дачники приезжают на свои участки на выходные. Многие ездят в Минск и обратно каждый день. Поскольку в зимний период воду в товариществе отключают, никто не остается зимовать. Правда, этой зимой планируют воду не отключать. Три дачника собираются жить в товариществе круглый год.

В целом круглогодичному проживанию препятствует и отсутствие в домах отопления. Лишь единичные дачники установили котлы, кто на твердом топливе, кто на электричестве, и отапливают дома.

Товарищество занимает большую территорию и требует серьезных финансовых вложений членов кооператива на строительство коммуникаций, дорог, подъездов к участкам. Поэтому по решению собрания уполномоченных для вступления в кооператив каждому члену надо внести целевой взнос в размере 16 тысяч белорусских рублей.

— Сумма целевого взноса могла быть меньше. Но из-за большой территории товарищества, сложной дренажной системы участков, которые подтапливались, пришлось строить водоотводные каналы. На все это потребовались деньги, — дополняет председатель товарищества.

Впереди еще много работы: строительство дорог, прокладка газа и др. Есть планы по переводу товарищества собственников в жилой поселок. Но когда они сбудутся, говорить пока сложно.

СТ «Полевой-2»

СТ «Полевой-2» находится на территории Папернянского сельсовета, недалеко от Минского моря и деревни Лапоровичи. Как рассказал председатель товарищества Павел Шмаков, решение о выделении земли под организацию товарищества было принято в 2006 году, в 2010 началось само строительство. На сегодняшний день кто-то уже приватизировал свой участок и построился, кто-то еще строится.



Полевой — 2

Участки, которые сейчас выставляются на аукционы, достаточно сложные, потому что имеют высокий уровень грунтовых вод. Прежде чем приступить к их освоению, надо провести большие подготовительные работы. Они достаточно затратные, и обходятся собственнику в среднем порядка 8 тысяч долларов США.

Находясь вблизи Минска в живописном месте, участки имеют достаточно высокую кадастровую стоимость — около 12 тысяч долларов. Выставить их на аукцион ниже кадастровой стоимости нельзя по законодательству.

Учитывая, что в товариществе есть все коммуникации — электричество, водоснабжение, газ, построены дороги и подъезды, новому члену товарищества надо компенсировать затраты товариществу на строительство инфраструктуры. Эта сумма в среднем составляет 9 тысяч долларов. В итоге голый участок земли обходится владельцу порядка 29 тысяч долларов.

Тем не менее, земля в товариществе год от года дорожает. Например, в 2013 году председателю товарищества участок обошелся в 15 тысяч долларов.

ТС «Полевой-2» имеет хорошие перспективы развития. Сегодня территория товарищества освоена на 50%. Как только она составит 70%, можно будет говорить о придании товариществу статуса жилого поселка и присоединении его к Лапоровичам. Это, в частности, позволит собственникам иметь не временную, а постоянную прописку.

СТ «Восход-2012»

Садовое товарищество «Восход-2012» относительно молодое, зарегистрировано в 2013 году на территории Петришковского сельсовета. Как рассказал порталу Realt.by его председатель Леонид Трусевич, в товариществе насчитывается 111 участков. Пока построено порядка 10 домов, несколько семей уже живут в них.

— Для этого у нас созданы все условия. Подведены коммуникации — электричество, водопровод и газ, — рассказывает Леонид Трусевич. — Товарищество расположено в 24 километрах от Минска. Добраться можно не только на автомобиле, но и электричкой (остановочный пункт «Анусино»).

Товарищество впервые выставило один участок на аукцион, который состоится 12 октября. По условиям торгов победитель должен будет компенсировать СТ затраты на инженерную инфраструктуру в размере 10 тысяч 340 белорусских рублей. В перспективе на торги будет предложен еще один участок.

Кто ограничен в деньгах и согласен иметь дачу за пределами Минского района, может присмотреть себе участок в других районах Минской области. На сайте Минского облисполкома в разделе «Земельные участки» можно найти информацию о наличии свободных (незанятых) земельных участков в садовых товариществах по районам. Некоторые из них продаются только на аукционной основе, но есть и те, которые можно купить по заявительному принципу. Все зависит от месторасположения участка.

Так, сегодня в Березинском районе в садовых товариществах насчитывается 118 свободных участков, Борисовском — 795, Дзержинском — 41, Крупском — 6, Логойском — 33, Несвижском — 29, Пуховичском — 484, Смолевичском — 119, в Узденском — 135 участков. Из коммуникаций в товариществах в основном есть только электричество, в отдельных — электричество и вода. В некоторых вообще нет никаких коммуникаций.



Фото: TUT.BY

Комментарий в тему:

Елена Акулич, начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» ООО «Твоя столица»:

— В садовых товариществах огромное количество свободных земельных участков, и чем дальше от Минска, тем ниже цены на них. В 20−30-километровой зоне можно купить участок от 2 до 5 тысяч долларов.

Наибольшим спросом пользуются участки в товариществах, где подведен газ и построены хорошие дороги. Например, в СТ «Полевой-2» мы продали участок на вторичном рынке примерно за 20 тысяч долларов.

Хорошим спросом пользуются участки в СТ «Авиатор», «Заценьский родник», «Текстильщик», «Физик» и др. Например, в «Текстильщике» можно купить неплохой участок с небольшим строением за 10 тысяч долларов. Сейчас продаем участок в товариществе «Заценьский родник». За 20 тысяч долларов спрос на него был. Но как только собственник повысил цену до 30 тысяч, интерес к нему у потенциальных покупателей исчез.

В московском направлении по ходу электрички участок 10 соток без строения стоит примерно 8 тысяч долларов.

Сегодня на вторичном рынке есть много участков, которые ничем не уступают тем, что продаются на аукционах. Причем купить их можно гораздо дешевле. Пока вблизи Минска нет дефицита земли. Другой вопрос, что в последние годы существенно снизилась покупательская способность, и продавцы находятся в очень сложной ситуации.