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Беспилотный Range Rover Sport испытали на одной из самых непростых трасс Великобритании

12.10.2018 09:14 — Разное | Tut.by  
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Прототип автономного внедорожника преодолел полный круг кольцевой трассы Coventry Ring Road, перестраиваясь между полосами и ни разу не нарушив правил дорожного движения и скоростных ограничений в 65 км/ч.


Выбранный для испытаний Range Rover Sport, оснащенный адаптивным круиз-контролем, получил дополнительные датчики навигационной системы, а также радар и лидар (то есть систему обнаружения объектов и определения дальности, основанную на использовании лазера оптического диапазона) спереди и сзади.


Благодаря этим доработкам автомобиль смог автономно передвигаться по кольцевым транспортным развязкам, реагировать на сигналы светофоров, а также распознавать пешеходов, велосипедистов и другие транспортные средства на дорогах. Помимо всего прочего, автомобиль способен самостоятельно совершать парковку.

Испытание прошло в рамках проекта UK Autodrive, который завершится в конце этого месяца после трех лет исследований.

«Трасса Coventry Ring Road известна своей сложной конфигурацией, что создает непростые транспортные условия, особенно в час-пик. Пассажиры беспилотного автомобиля не подвержены той степени напряженности и усталости, которую испытывают водители традиционного транспортного средства, поэтому беспилотник способен превратить даже самую стрессовую поездку в совершенно спокойную», — прокомментировал испытания Марк Канд, директор Jaguar Land Rover по исследованиям в сфере автономного транспорта.

 
 
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Испытание прошло в рамках проекта UK Autodrive, который завершится в конце этого месяца после трех лет исследований.
 
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