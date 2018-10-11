Поздравления ко Дню матери на Городокщине!





Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!

Быть матерью — бесценный дар, но в то же время и великая ответственность, нелегкий и самоотверженный труд. Нет более высокого предназначения на Земле, чем подарить человеку жизнь.

Высокой награды, ордена Матери, за рождение и воспитание пяти и более детей удостоены 22 матери с Городокщины, 19 матерям вручена премия Витебского облисполкома имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко.

Низкий поклон многодетным матерям и женщинам, которые воспитывают детей, в силу жизненных обстоятельств оставшихся без теплоты родного дома! Дань признательности мы отдаем женщинам старшего поколения — нашим мамам, бабушкам и прабабушкам. Спасибо вам за терпение и мужество, сердечность и доброту. Дорогие женщины-матери, желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и радости. Пусть сбываются все ваши заветные мечты, в домах всегда царят покой, уют, согласие и достаток, а дети приносят только радость, дарят свою заботу и душевное тепло!

Городокский районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районный совет ветеранов

Дорогие наши женщины-мамы!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем матери! Нет на Земле дороже и роднее человека, чем мама. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, наполняет нашу жизнь светом добра и радости, дает силы на новые свершения, помогает преодолевать невзгоды, верить в успех.

От всей души желаю мамам крепкого здоровья, добра, семейного благополучия, взаимопонимания и тепла от ваших детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться!

Виктор МИРОШ, депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

День работников культуры — свидетельство признания высокой значимости творческого труда многих поколений культработников. За каждой профессией, которые объединены под этим названием, стоит вдохновение, потенциал, терпение и любовь — ведь без этого немыслимо творчество. Вклад работников культуры в духовную жизнь нашей малой родины бесценен. Их труд поддерживает здоровое развитие личности, формирует правильные ценности и любовь к творчеству у молодого поколения, делает жизнь привлекательней и разнообразней, связывает страны и народы.

Желаем вам здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии, инновационных идей и творческих успехов!

Городокский районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районное объединение профсоюзов