ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравления ко Дню матери на Городокщине!

12.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Поздравления ко Дню матери на Городокщине!

Дорогие женщины!

  Примите искренние поздравления с одним из самых  теплых и душевных праздников — Днем матери!

  Быть матерью — бесценный дар, но в то же время и великая ответственность, нелегкий и самоотверженный труд. Нет более высокого предназначения на Земле, чем подарить человеку жизнь.

  Высокой награды, ордена Матери, за рождение и воспитание пяти и более детей удостоены 22 матери с Городокщины, 19 матерям вручена премия Витебского облисполкома имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко.

  Низкий поклон многодетным матерям и женщинам, которые воспитывают детей, в силу жизненных обстоятельств оставшихся без теплоты родного дома! Дань признательности мы отдаем  женщинам старшего поколения — нашим мамам, бабушкам и прабабушкам. Спасибо вам за терпение и мужество, сердечность и доброту. Дорогие женщины-матери, желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и радости. Пусть сбываются все ваши заветные мечты, в домах всегда царят покой, уют, согласие и достаток, а дети приносят только радость, дарят свою заботу и душевное тепло!

Городокский районный исполнительный комитет 

Районный Совет депутатов

Районный совет ветеранов

 

Дорогие наши  женщины-мамы!

  Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем матери! Нет на Земле дороже и роднее человека, чем мама. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, наполняет нашу жизнь светом добра и радости, дает силы на новые свершения, помогает преодолевать невзгоды, верить в успех.

  От всей души желаю мамам крепкого здоровья, добра, семейного благополучия, взаимопонимания и тепла от ваших детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться!

 Виктор МИРОШ, депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь

 

 

Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

  День работников культуры — свидетельство признания высокой значимости творческого труда многих поколений культработников. За каждой профессией, которые объединены под этим названием, стоит вдохновение, потенциал, терпение и любовь — ведь без этого немыслимо творчество. Вклад работников культуры в духовную жизнь нашей малой родины бесценен. Их труд поддерживает здоровое развитие личности, формирует правильные ценности и любовь к творчеству у молодого поколения, делает жизнь привлекательней и разнообразней, связывает страны и народы.

Желаем вам здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии, инновационных идей и творческих успехов!

 

Городокский районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районное объединение профсоюзов

 

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие женщины!   Примите искренние поздравления с одним из самых  теплых и душевных праздников — Днем матери!   Быть матерью — бесценный дар, но в то же...
 
Новости дня
Новости разные
 
Республиканская акция «За безопасность вместе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика