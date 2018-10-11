Подозреваемый в педофилии актер Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО

Актер Михали Фатеев, известный ролями в сериалах, найден мертвым в камере одного из московских СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН.

«В одной из карантинных камер следственного изолятора №3 покончил жизнь самоубийством данный арестованный», - сообщили в ведомстве.

44-летний актер ранее был задержан по подозрению в развратных действиях и распространении порнографических материалов.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что Фатеев вступил в переписку с несовершеннолетним, предлагал ему личную встречу и рассылал порнографические изображения.

Фатеев снимался в ряде популярных в России сериалов, включая «Глухарь» и «Марш Турецкого».