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Как воры в законе организовали свой пенсионный фонд

12.10.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Пенсионеры в законе — так в уголовном мире называют около 100 пожилых воров в законе и криминальных авторитетов, которые сейчас отбывают наказания в тюрьмах и исправительных колониях ФСИН. От государства им полагается минимальная социальная пенсия, однако живут они на выплаты по старости из так называемого воровского общака.


Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Пенсионеры в законе — так в уголовном мире называют около 100 пожилых воров в законе и криминальных авторитетов, которые сейчас отбывают наказания в тюрьмах и исправительных колониях ФСИН. От государства им полагается минимальная социальная пенсия, однако живут они на выплаты по старости из так называемого воровского общака.
Как выяснил Лайф, из 584 тысяч российских зэков, которые находятся в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), более 23 тысяч могут рассчитывать на пенсию. Осуждённые с трудовым стажем, а это не менее 10 лет, могут рассчитывать на трудовую пенсию, а те, кто такого стажа не имеет, — только на социальную. Размер социальной пенсии на 2018 год — чуть более пяти тысяч рублей, однако с учётом регионального прожиточного минимума реальная пенсия составляет в среднем восемь тысяч.

Но в колониях есть пенсионеры, которые не рассчитывают на социальную или трудовую пенсию. Их около 100 человек. Это элита криминального мира — авторитеты и воры в законе. По блатным понятиям им запрещено работать на государство или получать от него помощь.

— Одним из них является 65-летний вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), который в марте 2018 года был приговорён Никулинским райсудом Москвы почти к 10 годам заключения за дачу взятки, — рассказал Лайфу собеседник из МВД РФ, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью.

На какие средства живут "заслуженные пенсионеры" криминального мира? Теоретически они могут рассчитывать на социальную пенсию в 5–8 тысяч рублей от государства, однако их поставил на пожизненное довольствие криминальный мир.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР Александр Гуров рассказал Лайфу, что впервые вопрос о выплате пенсий ворам в законе был поднят на сходке в Краснодаре в 1986 году. И тогда было решено, что пожилым "законникам" из общака ежемесячно будет выплачиваться пенсия в 300 рублей, что в те годы было сопоставимо с зарплатой руководителя предприятия.

По словам Гурова, решение краснодарской сходки о пенсиях до сих пор в силе, только изменились суммы: теперь это сотни тысяч рублей.

Большинство же пожилых зэков влачат скромное, а то и нищенское существование. Они получают социальную пенсию от государства. Пенсионный фонд переводит деньги через ФСИН на специальный счёт заключённого.

Лайф запросил у ФСИН информацию о количестве пенсионеров в колониях, которые получают социальные выплаты, однако в ведомстве не смогли ответить оперативно. По словам Ольги Киюциной из Института проблем современного общества, которая исследовала экономику ФСИН, у тюремного ведомства просто отсутствует такая статистика.

— Есть только данные по возрастному составу осуждённых. По последним данным на 2017 год, осуждённых в возрасте от 55 лет и старше насчитывалось более 23 тысяч человек, что составляет менее 5% от общего числа осуждённых, — рассказала Киюцина.

Адвокат Александр Островский пояснил Лайфу, что осуждённые имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение по старости, по инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

— Выплата пенсий до 31 декабря 2018 года женщинам осуществляется по наступлении 55-летнего возраста, а мужчинам — 60-летнего, — рассказал Лайфу юрист Островский.

Если ранее осуждённый уже получал пенсию на воле, тогда администрация колонии направляет сведения о нём в Управление ПФР, которое запрашивает пенсионные дела с прежнего места жительства. После поступления пенсионных дел пенсия осуждённых ежемесячно перечисляется на счета исправительных учреждений.

— Доставка самих пенсий осуждённым производится колонией путём перечисления на лицевой счёт с соблюдением условий статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса. По этой статье на лицевой счёт осуждённых зачисляется только 25% начисленной им пенсии, — пояснил Островский.

Остальные 75% пенсии удерживаются с осуждённых. Они возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.

— Если, например, осуждённый получает социальную пенсию по старости в размере шести тысяч рублей, то после всех вычетов на лицевой счёт он получит 1,5–2 тыс. рублей, — отмечают во ФСИН.

Что касается трудовой пенсии по старости, то мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 при наличии страхового стажа не менее 15 лет пишут заявление в администрацию своего исправительного учреждения. Тогда представители ФСИН оформят необходимые документы и направят их в территориальный орган ПФР РФ для назначения пенсии. Если заявление о назначении пенсии подано не будет, то и выплаты не назначаются.

По словам юриста Ильи Алексеева, выплата пенсии осуждённому будет происходить только с его согласия и зачисляться на лицевой счёт заключённого.

— Если, например, Шакро Молодой решит, что ему пора получить от государства пенсию по старости, то администрация колонии, в которой он находится, оформит ему данную социальную выплату, — пояснил юрист. — Закон о пенсионном обеспечении един для всех — хоть вор в законе, хоть обычный рабочий.

Заключённые пенсионного возраста обычно освобождаются от работы в колониях, однако по собственному желанию они могут работать. Даже осуждённые на пожизненные сроки люди могут вести трудовую деятельность, и это время идёт им в трудовой стаж и учитывается при назначении пенсии.

— Многие осуждённые на пожизненный срок работают. Кто-то работает в швейном цехе, а один, например, пишет иконы, — рассказал Лайфу источник во ФСИН.

Между тем в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сейчас обсуждается возможность перевода осуждённых пенсионного возраста, ранее не отбывавших наказания в местах лишения свободы и отбывших треть срока, из исправительных колоний в колонии-поселения.

По мнению Москальковой, пожилой человек, если он, конечно, не рецидивист, сможет перевестись на более щадящий режим отбывания наказания.

— В колониях-поселениях, например, не ограничивается передвижение по территории. Кроме того, осуждённые там содержатся без охраны, а только под надзором администрации. Если есть разрешение, они могут выходить за пределы территории колонии, — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в России.


 
 
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Пенсионеры в законе — так в уголовном мире называют около 100 пожилых воров в законе и криминальных авторитетов, которые сейчас отбывают наказания в тюрьмах и...
 
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