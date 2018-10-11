Как воры в законе организовали свой пенсионный фонд

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Пенсионеры в законе — так в уголовном мире называют около 100 пожилых воров в законе и криминальных авторитетов, которые сейчас отбывают наказания в тюрьмах и исправительных колониях ФСИН. От государства им полагается минимальная социальная пенсия, однако живут они на выплаты по старости из так называемого воровского общака.

Лайф , из 584 тысяч российских зэков, которые находятся в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), более 23 тысяч могут рассчитывать на пенсию. Осуждённые с трудовым стажем, а это не менее 10 лет, могут рассчитывать на трудовую пенсию, а те, кто такого стажа не имеет, — только на социальную. Размер социальной пенсии на 2018 год — чуть более пяти тысяч рублей, однако с учётом регионального прожиточного минимума реальная пенсия составляет в среднем восемь тысяч. Как выяснил, из 584 тысяч российских зэков, которые находятся в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), более 23 тысяч могут рассчитывать на пенсию. Осуждённые с трудовым стажем, а это не менее 10 лет, могут рассчитывать на трудовую пенсию, а те, кто такого стажа не имеет, — только на социальную. Размер социальной пенсии на 2018 год — чуть более пяти тысяч рублей, однако с учётом регионального прожиточного минимума реальная пенсия составляет в среднем восемь тысяч.





Но в колониях есть пенсионеры, которые не рассчитывают на социальную или трудовую пенсию. Их около 100 человек. Это элита криминального мира — авторитеты и воры в законе. По блатным понятиям им запрещено работать на государство или получать от него помощь.





— Одним из них является 65-летний вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), который в марте 2018 года был приговорён Никулинским райсудом Москвы почти к 10 годам заключения за дачу взятки, — рассказал Лайфу собеседник из МВД РФ, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью.





На какие средства живут "заслуженные пенсионеры" криминального мира? Теоретически они могут рассчитывать на социальную пенсию в 5–8 тысяч рублей от государства, однако их поставил на пожизненное довольствие криминальный мир.





Генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР Александр Гуров рассказал Лайфу, что впервые вопрос о выплате пенсий ворам в законе был поднят на сходке в Краснодаре в 1986 году. И тогда было решено, что пожилым "законникам" из общака ежемесячно будет выплачиваться пенсия в 300 рублей, что в те годы было сопоставимо с зарплатой руководителя предприятия.





По словам Гурова, решение краснодарской сходки о пенсиях до сих пор в силе, только изменились суммы: теперь это сотни тысяч рублей.





Большинство же пожилых зэков влачат скромное, а то и нищенское существование. Они получают социальную пенсию от государства. Пенсионный фонд переводит деньги через ФСИН на специальный счёт заключённого.





Лайф запросил у ФСИН информацию о количестве пенсионеров в колониях, которые получают социальные выплаты, однако в ведомстве не смогли ответить оперативно. По словам Ольги Киюциной из Института проблем современного общества, которая исследовала экономику ФСИН, у тюремного ведомства просто отсутствует такая статистика.





— Есть только данные по возрастному составу осуждённых. По последним данным на 2017 год, осуждённых в возрасте от 55 лет и старше насчитывалось более 23 тысяч человек, что составляет менее 5% от общего числа осуждённых, — рассказала Киюцина.





Адвокат Александр Островский пояснил Лайфу, что осуждённые имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение по старости, по инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.





— Выплата пенсий до 31 декабря 2018 года женщинам осуществляется по наступлении 55-летнего возраста, а мужчинам — 60-летнего, — рассказал Лайфу юрист Островский.





Если ранее осуждённый уже получал пенсию на воле, тогда администрация колонии направляет сведения о нём в Управление ПФР, которое запрашивает пенсионные дела с прежнего места жительства. После поступления пенсионных дел пенсия осуждённых ежемесячно перечисляется на счета исправительных учреждений.





— Доставка самих пенсий осуждённым производится колонией путём перечисления на лицевой счёт с соблюдением условий статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса. По этой статье на лицевой счёт осуждённых зачисляется только 25% начисленной им пенсии, — пояснил Островский.





Остальные 75% пенсии удерживаются с осуждённых. Они возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.





— Если, например, осуждённый получает социальную пенсию по старости в размере шести тысяч рублей, то после всех вычетов на лицевой счёт он получит 1,5–2 тыс. рублей, — отмечают во ФСИН.





Что касается трудовой пенсии по старости, то мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 при наличии страхового стажа не менее 15 лет пишут заявление в администрацию своего исправительного учреждения. Тогда представители ФСИН оформят необходимые документы и направят их в территориальный орган ПФР РФ для назначения пенсии. Если заявление о назначении пенсии подано не будет, то и выплаты не назначаются.





По словам юриста Ильи Алексеева, выплата пенсии осуждённому будет происходить только с его согласия и зачисляться на лицевой счёт заключённого.





— Если, например, Шакро Молодой решит, что ему пора получить от государства пенсию по старости, то администрация колонии, в которой он находится, оформит ему данную социальную выплату, — пояснил юрист. — Закон о пенсионном обеспечении един для всех — хоть вор в законе, хоть обычный рабочий.





Заключённые пенсионного возраста обычно освобождаются от работы в колониях, однако по собственному желанию они могут работать. Даже осуждённые на пожизненные сроки люди могут вести трудовую деятельность, и это время идёт им в трудовой стаж и учитывается при назначении пенсии.





— Многие осуждённые на пожизненный срок работают. Кто-то работает в швейном цехе, а один, например, пишет иконы, — рассказал Лайфу источник во ФСИН.





Между тем в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сейчас обсуждается возможность перевода осуждённых пенсионного возраста, ранее не отбывавших наказания в местах лишения свободы и отбывших треть срока, из исправительных колоний в колонии-поселения.





По мнению Москальковой, пожилой человек, если он, конечно, не рецидивист, сможет перевестись на более щадящий режим отбывания наказания.





— В колониях-поселениях, например, не ограничивается передвижение по территории. Кроме того, осуждённые там содержатся без охраны, а только под надзором администрации. Если есть разрешение, они могут выходить за пределы территории колонии, — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в России.



