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Доля «горячего» кэша в денежной массе Беларуси побила старые рекорды

12.10.2018 09:12 — Разное | Партизан  
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Такой вывод можно сделать из свежей статистики по денежной массе от Нацбанка Беларуси, пишет сайт banki24.

Приведет ли это событие к плохим последствиям для экономики? 

Белорусский Нацбанк регулярно публикует данные о динамике компонентов средней денежной массы. Отличие этих сведений от статистики на отчетную дату состоит в том, что первое является усредненной величиной, второе — точечной оценкой регулятора. В своем анализе НБРБ чаще всего оперирует именно средними данными и почти никогда — точечными. Это происходит потому, что точечная оценка на первое число дает лишь слепок состояния на конкретный день и может представлять интерес разве что для прикидок на коленке в статьях «желтых» СМИ. 

В интересах властей и банков изменить структуру денежной массы таким образом, чтобы деньги крутились в экономике наибольшее количество времени. Это происходит, когда средства белорусов находятся на безотзывных депозитах сроком хранения больше года. Если же в денежной массе растет доля «горячих» денег — кэша и депозитов до востребования, это значительно увеличивает риски кризиса банковской системы в случае неблагоприятного изменения конъюнктуры. Вот такого негативного исхода власти стараются максимально избегать. 

Также важно постоянно уменьшать долю валютной составляющей в денежной массе. Чем больше валюты в денежном обороте, тем меньшее влияние на экономику оказывают импульсы монетарной политики Нацбанка. 

Логика здесь простая: НБРБ может предоставлять ликвидность, устанавливать процентные ставки только для рублевых инструментов. Решения Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка белорусы не могут определять по умолчанию. 

В сентябре 2018 года доля кэша в активной денежной массе составила 37,7%. Это максимальный показатель за 2015—2018 гг. Рост наличности в составе денежной массы можно связывать с повышением зарплат бюджетникам. В конце сентября бюджетникам уже успели начислить авансы к увеличенным с 1 числа получкам. 

В активную денежную массу помимо кэша входят депозиты до востребования физических и юридических лиц. По сути, это карт-счета населения и расчетные счета предприятий. Так вот, доля активной денежной массы в рублевой в сентябре-2018 составила 48,6%, в широкой денежной массе — 18,6%. Никаких рекордов по удельному весу этой компоненты побито не было. 

В сентябре несколько выросла доля валютной составляющей широкой денежной массы — до 61,8%. Это произошло из-за девальвации белорусского рубля к доллару и евро. Годом ранее удельный вес валюты в общей массе денег был выше — 66%. Поэтому процесс дедолларизации осенью 2018 года только притормозил, но не остановился окончательно. Нацбанк Беларуси по-прежнему имеет емало рычагов для контроля над ситуацией.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Такой вывод можно сделать из свежей статистики по денежной массе от Нацбанка Беларуси, пишет сайт banki24.
 
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