Доля «горячего» кэша в денежной массе Беларуси побила старые рекорды

Приведет ли это событие к плохим последствиям для экономики?





Белорусский Нацбанк регулярно публикует данные о динамике компонентов средней денежной массы. Отличие этих сведений от статистики на отчетную дату состоит в том, что первое является усредненной величиной, второе — точечной оценкой регулятора. В своем анализе НБРБ чаще всего оперирует именно средними данными и почти никогда — точечными. Это происходит потому, что точечная оценка на первое число дает лишь слепок состояния на конкретный день и может представлять интерес разве что для прикидок на коленке в статьях «желтых» СМИ.





В интересах властей и банков изменить структуру денежной массы таким образом, чтобы деньги крутились в экономике наибольшее количество времени. Это происходит, когда средства белорусов находятся на безотзывных депозитах сроком хранения больше года. Если же в денежной массе растет доля «горячих» денег — кэша и депозитов до востребования, это значительно увеличивает риски кризиса банковской системы в случае неблагоприятного изменения конъюнктуры. Вот такого негативного исхода власти стараются максимально избегать.





Также важно постоянно уменьшать долю валютной составляющей в денежной массе. Чем больше валюты в денежном обороте, тем меньшее влияние на экономику оказывают импульсы монетарной политики Нацбанка.





Логика здесь простая: НБРБ может предоставлять ликвидность, устанавливать процентные ставки только для рублевых инструментов. Решения Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка белорусы не могут определять по умолчанию.





В сентябре 2018 года доля кэша в активной денежной массе составила 37,7%. Это максимальный показатель за 2015—2018 гг. Рост наличности в составе денежной массы можно связывать с повышением зарплат бюджетникам. В конце сентября бюджетникам уже успели начислить авансы к увеличенным с 1 числа получкам.





В активную денежную массу помимо кэша входят депозиты до востребования физических и юридических лиц. По сути, это карт-счета населения и расчетные счета предприятий. Так вот, доля активной денежной массы в рублевой в сентябре-2018 составила 48,6%, в широкой денежной массе — 18,6%. Никаких рекордов по удельному весу этой компоненты побито не было.





В сентябре несколько выросла доля валютной составляющей широкой денежной массы — до 61,8%. Это произошло из-за девальвации белорусского рубля к доллару и евро. Годом ранее удельный вес валюты в общей массе денег был выше — 66%. Поэтому процесс дедолларизации осенью 2018 года только притормозил, но не остановился окончательно. Нацбанк Беларуси по-прежнему имеет емало рычагов для контроля над ситуацией.