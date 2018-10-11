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В Беларуси вступает в силу новая редакция Правил перевозок пассажиров

12.10.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступает в силу в Беларуси в пятницу, 12 октября.

Изменения касаются бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов во время автомобильных перевозках клиентов в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте.



Как сообщает БЕЛТА, введены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте. Изменения коснуться и реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете во время междугородных перевозок при отсутствии технической возможности номер места для сидения пассажира может не указываться.


По новым правилам для покупки билета у водителя пассажиры обязуются входить в переднюю дверь автобуса. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это нет. "Но если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он обязан зайти в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд. Часто были жалобы, нам писали перевозчики, что пассажиры, не желая оплачивать проезд, специально в час пик заходили в последнюю дверь", – поясняли ранее в Минтрансе


 
 
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Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступает в силу в Беларуси в пятницу, 12 октября.
 
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