В Беларуси вступает в силу новая редакция Правил перевозок пассажиров

Изменения касаются бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов во время автомобильных перевозках клиентов в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте.













БЕЛТА, введены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте. Изменения коснуться и реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете во время междугородных перевозок при отсутствии технической возможности номер места для сидения пассажира может не указываться. Как сообщаетвведены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте. Изменения коснуться и реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете во время междугородных перевозок при отсутствии технической возможности номер места для сидения пассажира может не указываться.









По новым правилам для покупки билета у водителя пассажиры обязуются входить в переднюю дверь автобуса. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это нет. "Но если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он обязан зайти в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд. Часто были жалобы, нам писали перевозчики, что пассажиры, не желая оплачивать проезд, специально в час пик заходили в последнюю дверь", – поясняли ранее в Минтрансе



