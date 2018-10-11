Видеофакт: водитель «Лексуса» дрифтанул и повис на разделительном ограждении





Предварительно установлено, что 38-летний житель Бреста на автомобиле «Лексус» ехал по улице Московской в сторону улицы Пионерской.





При повороте налево он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.









Водитель не пострадал, а машина получила серьезные повреждения: «Лексус» пришлось снимать с ограждения сотрудникам МЧС.











