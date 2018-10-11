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Видеофакт: водитель «Лексуса» дрифтанул и повис на разделительном ограждении
ДТП произошло 10 октября, примерно в 23.30, на одном из перекрестков Бреста.
Предварительно установлено, что 38-летний житель Бреста на автомобиле «Лексус» ехал по улице Московской в сторону улицы Пионерской.
При повороте налево он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.
Водитель не пострадал, а машина получила серьезные повреждения: «Лексус» пришлось снимать с ограждения сотрудникам МЧС.
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ДТП произошло 10 октября, примерно в 23.30, на одном из перекрестков Бреста.
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