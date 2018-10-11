Всё-таки арестовали футболистов Кокорина и Мамаева. На два месяца, до 8 декабря

Сторона обвинения и следователь настаивали на том, чтобы Кокорина арестовали на два месяца. Адвокат просил отклонить ходатайство избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.





Перед тем, как судья удалилась для принятия решения, Кокорин заявил, что ему стыдно за свое поведение и за свой поступок, и попросил не лишать его свободы.





«Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за свой недостойный поступок потерпевшему Паку. Мне очень стыдно за свое поведение перед семьёй, родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал футболист.





Позже стало известно, что Мамаева также арестовали на 2 месяца.



