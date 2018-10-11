Святослава Барановича, осужденного за драку с сотрудником милиции, ждет новый суд





Святослав Баранович в суде. Фото: TUT.by





Заседание пройдет фактически в закрытом режиме, поскольку состоится на территории исправительной колонии №1 Новолоцка, где он отбывает наказание. Суд будет решать вопрос об изменении режима отбывания наказания Барановичем на более жесткий.





В последнее время на заключенного администрация колонии наложила около 9 дисциплинарных взысканий, а по сведениям, которые получила одна из его сестер, последний месяц он провел в карцере.





Правозащитникам также стала известна информация о том, что его сестра перестала получать письма от брата еще в июле. Ее обращения в Департамент исполнения наказаний насчет отсутствия писем были безрезультатными.

О том, что над братом состоится суд сестра узнала только благодаря тому, что Баранович 5 октября потребовал адвоката, в результате чего судебное заседание было перенесено на 12 октября.





Кто такой Святослав Баранович?





15 марта 2017 года, когда в Минске проходил «Марш нетунеядцев», произошла попытка задержать часть митингующих в масках во время их посадки в троллейбус сотрудниками милиции в штатском. Началась драка. Позже следствие, просмотрев видеозаписи, установила, что именно Баранович несколько раз ударил милиционера по голове на остановке троллейбуса возле площади Бангалор.





Святослав Баранович был задержан в начале октября и помещен под стражу в СИЗО №1 Минска





15 февраля 2018 года суде Московского района г. Минска начался судебный процесс по уголовному делу Святослава Барановича, которому было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 Уголовного кодекса). Во время судебного процесса Баранович признал свою вину.

Прокурор Сергиенко попросила для активиста четыре года заключения. Его чистосердечное признание она назвала смягчающим обстоятельством, а прежнюю судимость за Площадь-2010 - отягчающим.





12 марта Барановича осудили на на 3 года лишения свободы. Он обжаловал приговор, но 4 мая коллегия Мингорсуда оставила кассационную жалобу без удовлетворения. Барановича тогда в суд не привезли, ходатайство адвоката по этому поводу отклонили.





Что случилось в 2010 году?





Святослав Баранович - один из активных участников акции протеста против фальсификации итогов выборов 19 декабря 2010 г. в Минске (Площадь-2010). Был задержан по уголовному делу о "массовых беспорядках", однако это случилось не в первые дни или недели, а только 15 июня 2011 г. Фактически на то время уголовное дело было уже закрыто и по нему прошли десятки судов.

Святослав Баранович был помещен под стражу в минское СИЗО № 1 по улице Володарского. 21 июня 2011 года он был обвинен в участии в массовых беспорядках.









12 октября 2011 г. суд Московского района Минска под председательством судьи Елены Рудницкой приговорил его к 3 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Суд применил в отношении Святослава Барановича ст. 70 УК Республики Беларусь и счел возможным вынести приговор, меньший минимального, предусмотренный ч. 2 ст. 293 УК Республики Беларусь, объяснив это наличием смягчающих обстоятельств - молодого возраста Барановича и наличия у него места работы.



