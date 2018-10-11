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Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций.
Как передает
Абсолютный бойцовский чемпионат продал 2,4 миллиона платных трансляций. Минимальная стоимость составила около 90 долларов. Выручка UFC от продажи трансляций пока не подсчитана.
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Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций.
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