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Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC

12.10.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает MMA Fighting.

Абсолютный бойцовский чемпионат продал 2,4 миллиона платных трансляций. Минимальная стоимость составила около 90 долларов. Выручка UFC от продажи трансляций пока не подсчитана.


 
 
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Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций.
 
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