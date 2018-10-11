Правительство Беларуси предлагает амнистию капитала при покупке гособлигаций

Для развития рынка ценных бумаг предлагается также предоставление льготного режима налогообложения (на период не менее 5 лет) инвестиционных операций инвестфондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в таких фондах.





Предполагается также создание института квалифицированного инвестора, установление порядка и условий эмиссии, регистрации, обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по упрощенной процедуре. Еще одно планируемое нововведение на долговом рынке — возможность эмиссии и обращения облигаций с раздельным обращением номинала и купонов (стрипование облигаций).



