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Правительство Беларуси предлагает амнистию капитала при покупке гособлигаций
Введение амнистии капитала при покупке гособлигаций Минфина предлагается в проекте Программы деятельности правительства на период до 2020 года (редакция
Для развития рынка ценных бумаг предлагается также предоставление льготного режима налогообложения (на период не менее 5 лет) инвестиционных операций инвестфондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в таких фондах.
Предполагается также создание института квалифицированного инвестора, установление порядка и условий эмиссии, регистрации, обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по упрощенной процедуре. Еще одно планируемое нововведение на долговом рынке — возможность эмиссии и обращения облигаций с раздельным обращением номинала и купонов (стрипование облигаций).
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Введение амнистии капитала при покупке гособлигаций Минфина предлагается в проекте Программы деятельности правительства на период до 2020 года (редакция Office...
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