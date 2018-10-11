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Ателье ABT нарастило мощности дизельному седану Audi A8
Баварское тюнинг-ателье ABT Sportsline представило комплект доработок для
К тюнингаторам попала дизельная модификация A8 50 с трехлитровым TDI под капотом. Его немцы снабдили собственным блоком управления, который поднял отдачу со штатных 286 до 330 лошадиных сил, а крутящий момент — с 600 до 650 Нм. Насколько улучшилась динамика представительского автомобиля, бюро не сообщает.
Помимо форсировки двигателя специалисты из Кемптена предлагают для A8 50 оригинальный аэродинамический обвес, включающий боковые накладки и карбоновый задний спойлер, и целый ассортимент легкосплавных колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов. Снимков интерьера к настоящему моменту ABT не предоставила.
К заказу комплект доработок для A8 50 будет доступен с ноября этого года. В Европе пакет внешних доработок для седана обойдется в 3420 евро, в какую сумму оценивается форсировка дизеля, не сообщается.
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К заказу комплект доработок для A8 50 будет доступен с ноября этого года. В Европе пакет внешних доработок для седана обойдется в 3420 евро.
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