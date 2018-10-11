12 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы с артритом (по данным ВОЗ, каждый десятый житель Земли страдает артритом).

Всемирный день яйца (мировой лидер в потреблении яиц - Япония).

День испанского языка.

СНГ - День кадрового работника.

ПРИМЕТЫ:

Кириак Отходник, Феофан. Феофан накинул на солнце кафтан. Потому доброго света в этот день ждали от звёзд. На звёзды, чтобы изба не выстудилась, глядели с полуночи.

РОДИЛИСЬ:

1350 Дмитрий Иванович ДОНСКОЙ, московский князь; победитель Орды. У него было 12 детей (8 сыновей, 4 дочери).

1868 Август ХОРЬХ, немецкий инженер, основатель фирмы «Audi». В гитлеровской Германии был на виду, занимал важные должности, но не вступил в Национал-социалистическую партию, и это спасло его от преследований после войны.

1929 Ролан Антонович БЫКОВ, российский актёр. При рождении его назвали Роланд, имя Ролан появилось из-за ошибки паспортиста.

1935 Лучано ПАВАРОТТИ, итальянский певец (тенор). Паваротти получал около $2 млн в год, у него были дома в Модене, Монте-Карло и Нью-Йорке. А ещё конюшня на 60 лошадей. Он говорил: «Я дружу, пою и ем так, как хочу!». На одном из выступлений в нью-йоркском «Метрополитен-опера» зрители были настолько покорены красотой голоса певца, что занавес пришлось поднимать 160 раз! Умер в 2007 году.

1958 Михаил Владимирович ЛЕОНТЬЕВ, российский телеведущий, ныне - вице-президент компании «Роснефть».

1966 Алексей Анатольевич КОРТНЕВ, российский музыкант, создатель и солист группы «Несчастный случай». Любимые занятия - многочасовое отмокание в горячей ванне, волейбол и бильярд. Сейчас женат на гимнастке Амине ЗАРИПОВОЙ, у него от трёх браков пятеро детей.

1968 Хью Майкл ДЖЕКМАН, австралийский актёр. Жена Деборра старше его на 13 лет. У них два усыновлённых ребёнка.

1971 Олег Викторович НОВИЦКИЙ, российский космонавт. Родился в Червене (Беларусь). У него две дочери.

1977 ЖАСМИН (Сара Львовна МАНАХИМОВА), российская певица. Родилась в Дагестане в семье музыкантов. У неё от двух браков трое детей.

1988 Паулина (наст. имя Екатерина) Олеговна АНДРЕЕВА, российская актриса. С 2016 года живёт с актёром и режиссёром Фёдором БОНДАРЧУКОМ.

1992 Джош (Джошуа Райан) ХАТЧЕРСОН, американский актёр (Пит в «Голодных играх»).

СОБЫТИЯ:

1492 Христофор КОЛУМБ достиг острова Сан-Сальвадор на Багамах и открыл Америку, хотя думал, что достиг берегов Индии.

1810 В Мюнхене состоялся первый пивной фестиваль «Октоберфест».

1897 В Петербурге, на плацу кадетского корпуса, прошёл первый в России официальный футбольный матч. Встречались команды «Спорт» и «Василеостровский Кружок Любителей Футбола».

1920 В Москве, на Красной площади похоронили умершую в Нальчике Инессу АРМАНД - возможно, единственную женщину, которую по-настоящему любил ЛЕНИН.

1928 В детском госпитале Бостона (США) впервые в мире был использован аппарат «искусственные лёгкие».

1931 В Рио-де-Жанейро на горе Корковаду была открыта знаменитая статуя Христа Спасителя. Её высота - 30 метров, не считая семиметрового постамента, а вес - 1140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук - по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метра…

1957 На экраны СССР вышел фильм «Летят журавли», впоследствии ставший культовым.

1960 В Нью-Йорке, во время выступления на Генеральной Ассамблее филиппинского представителя в ООН, обвинявшего политику СССР в Восточной Европе, глава СССР Никита ХРУЩЁВ снял свой башмак и начал размахивать им в воздухе, громогласно понося «американского прихлебателя». Для весомости своей аргументации он даже стукнул башмаком по столу, доказывая, что СССР может всех не только шапками забросать. Говорят, что председательствующий, пытаясь навести порядок в зале, сломал молоток.

1990 Джованни ПАБА из английского городка Бродстон нашёл гриб весом 45,4 кг - серо-жёлтый тутовик (лат. Laetiporus sulphureus). Это самый тяжёлый зарегистрированный гриб, найденный за всю историю человечества.

2010 В результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины (столкновение на ж.д. переезде электровоза с автобусом) 45 человек погибли, 7 были ранены.