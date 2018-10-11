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Канье Уэст случайно показал пароль на своем iPhone Трампу
11 октября Канье Уэст
На встречу музыкант пришел в красной кепке «Сделаем Америку снова великой» и рассказал, что в ней «чувствует себя Суперменом». Уэст обсудил с Трампом тюремную реформу и меры по снижению преступности. Рэпер даже встал с кресла и со словами «Я люблю этого парня» приобнял президента.
Встреча транслировалась в прямом эфире. Во время речи Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолета Air Force One, заменив его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить Apple. Компания (которая не производит самолеты) не ответила на
Чтобы показать Трампу концепт, Уэст достал iPhone X и разблокировал его. Это попало на многочисленные камеры — и выяснилось, что у музыканта установлен очень простой код-пароль из шести нулей или «000000».
Издание The Verge
Apple не рекомендует использовать на устройствах с iOS простые код-пароли, например, «000000» или «123456». Если выбрать подобный вариант, на экране появится уведомление о том, что стоит придумать что-то посложнее. Похожие рекомендации
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Apple не рекомендует использовать на устройствах с iOS простые код-пароли, например, "000000" или "123456".
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