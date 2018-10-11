Канье Уэст случайно показал пароль на своем iPhone Трампу

11 октября Канье Уэст встретился в Овальном кабинете с Дональдом Трампом, которого давно поддерживает, и случайно показал пароль от своего iPhone журналистам. Об этом пишет TJournal.

На встречу музыкант пришел в красной кепке «Сделаем Америку снова великой» и рассказал, что в ней «чувствует себя Суперменом». Уэст обсудил с Трампом тюремную реформу и меры по снижению преступности. Рэпер даже встал с кресла и со словами «Я люблю этого парня» приобнял президента.

Встреча транслировалась в прямом эфире. Во время речи Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолета Air Force One, заменив его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить Apple. Компания (которая не производит самолеты) не ответила на запрос Business Insider.

Чтобы показать Трампу концепт, Уэст достал iPhone X и разблокировал его. Это попало на многочисленные камеры — и выяснилось, что у музыканта установлен очень простой код-пароль из шести нулей или «000000».

Kanye West thinks Trump should ditch AirForceOne for this plane to be manufactured by Apple #tictocnews pic.twitter.com/7dBcOVhHlr — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 11 октября 2018 г.

Издание The Verge обратило внимание , что Канье не использовал более надежную технологию Face ID — то ли она не сработала, то ли просто была отключена.

Apple не рекомендует использовать на устройствах с iOS простые код-пароли, например, «000000» или «123456». Если выбрать подобный вариант, на экране появится уведомление о том, что стоит придумать что-то посложнее. Похожие рекомендации действуют и в отношении паролей для Apple ID.

Смотрите, сколько у нас стоит iPhone X: