Канье Уэст случайно показал пароль на своем iPhone Трампу

11 октября Канье Уэст встретился в Овальном кабинете с Дональдом Трампом, которого давно поддерживает, и случайно показал пароль от своего iPhone журналистам. Об этом пишет TJournal.

На встречу музыкант пришел в красной кепке «Сделаем Америку снова великой» и рассказал, что в ней «чувствует себя Суперменом». Уэст обсудил с Трампом тюремную реформу и меры по снижению преступности. Рэпер даже встал с кресла и со словами «Я люблю этого парня» приобнял президента.

Встреча транслировалась в прямом эфире. Во время речи Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолета Air Force One, заменив его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить Apple. Компания (которая не производит самолеты) не ответила на запрос Business Insider.

Чтобы показать Трампу концепт, Уэст достал iPhone X и разблокировал его. Это попало на многочисленные камеры — и выяснилось, что у музыканта установлен очень простой код-пароль из шести нулей или «000000».