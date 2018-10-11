Хитрая схема: китайцы сдавали поддельные iPhone и меняли их на новые

За последние четыре года Apple сумела «резко сократить» уровень мошенничества с починкой iPhone в своих розничных магазинах в Китае. Об этом пишет ferra.ru со ссылкой MacRumors.



На фото не оригинальный iPhone 7

В 2013 году Apple обнаружила довольно сложную схему. Мошенники покупали или даже крали смартфоны компании, затем извлекали из них ценные компоненты, заменяли их на поддельные и возвращали «сломанные» iPhone, получая новые аппараты в качестве замены.

Изначально схема начала массово работать в Шэньчжэне. Первый официальный Apple Store открылся там в 2012 году и тогда статистика еженедельных обращений на ремонт и замену подскочила с 200 до 2000 за первые полгода работы. Это почти в три раза больше, чем количество заявок на ремонт во флагманском магазине Apple в Нью-Йорке.

Поначалу специалисты в китайских магазинах Apple меняли iPhone на новые без особых вопросов, если они не выглядели умышленно поврежденными. Такой политики Apple придерживается и в остальных странах. Но как только схема начала выливаться в многомиллиардные убытки, компания приняла меры. Было введено требование на подтверждение собственности и разработано диагностическое оборудование для проверки смартфонов без разборки.

Подобные меры дали результат. Уровень мошенничества в регионе снизился до 20% с 60%. MacRumors пишет, что недавно похожую схему с возвращением «сломанных» iPhone заметили в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

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