Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей

В утренний час пик на МКАД столкнулись восемь автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД. Автомобили двигались со стороны Логойского тракта в направлении улицы Мирошниченко.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение было серьезно затруднено.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.