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Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей
В утренний час пик на МКАД столкнулись восемь автомобилей. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД. Автомобили двигались со стороны Логойского тракта в направлении улицы Мирошниченко.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение было серьезно затруднено.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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Из-за ДТП движение было серьезно затруднено.
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