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Белорусские магазины обязали продавать больше сортов яблок

12.10.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в ассортиментный перечень магазинов. Теперь продуктовые должны иметь в продаже больше отечественных яблок. Соответствующее постановление № 77 от 8 октября официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Александра Квиткевич, TUT.BY

В документе прописано, что теперь универсамы должны предлагать вдвое больше сортов белорусских яблок в сезон. Это значит, что в маленьких продуктовых магазинах теперь должно быть минимум два сорта яблок вместо одного, а в больших не три, а целых шесть.

Ассортиментный перечень яблок увеличили и для специализированных магазинов в полтора раза. Теперь их должно быть не меньше трех. Кроме того, в павильонах, киосках и сельских магазинах теперь должны предлагать не меньше двух сортов.

В постановлении оговаривается, что яблочным сезоном будет считаться период с июля по май. Постановление уже вступило в силу.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в ассортиментный перечень магазинов.
 
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