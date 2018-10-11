Новые правила автоперевозок пассажиров вступают в силу 12 октября

Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступает в силу в Беларуси 12 октября.

Как поясняли ранее представители Минтранса, глобальных новшеств в правилах не появилось, многие положения действовали де-факто, но не были закреплены де-юре.

По новым правилам для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено. "Но если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он обязан зайти в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд. Часто были жалобы, нам писали перевозчики, что пассажиры, не желая оплачивать проезд, специально в час пик заходили в последнюю дверь", - поясняли ранее в Минтрансе. То есть, по сути, в таких случаях придется платить штраф за безбилетный проезд.

Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Но, как обратили внимание в Минтрансе, в правилах предусмотрена обязанность пассажиров своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. Поэтому ответственность будет нести непосредственно пассажир, даже если у водителя нет билетов для продажи.

В новых правилах прописана необходимость прикладывать проездной к валидатору при входе и выходе из общественного транспорта. Прикладывать валидатор при выходе - эта норма закреплена на перспективу, когда будет внедрена возможность оплатить проезд за фактическое расстояние.

Лицам с ограниченными возможностями будет предоставлено право бесплатно провозить инвалидные коляски и другие средства социальной реабилитации. Раньше в правилах это не было оговорено. Пассажир имеет право бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади, длинномерные предметы размером до 151 см. Существуют ли требования к внешнему виду водителей такси?

Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто. Водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается не только таксистов, но и в целом водителей, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.

Водителей и кондукторов обязали оказывать помощь пассажиру с инвалидностью при его согласии при посадке и высадке из транспорта, приобретении проездного документа.

В Правилах автомобильных перевозок пассажиров также прописаны требования к оформлению и оборудованию такси - установлены более либеральные подходы (например, если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует). Диспетчеров такси или перевозчиков, выполняющих прием или передачу заказов самостоятельно, обязали передавать соответствующие данные в налоговые органы.

Перевозчикам разрешили увеличить срок бронирования билетов на пригородные и междугородные автобусы. Раньше было прописано, что в 00.00 часов дня перевозки бронирование заканчивается. Новая норма позволяет перевозчикам, если у них есть такая возможность, организовать бронирование и предварительную продажу вплоть до отправления автобуса. Предусмотрено также, что предварительная продажа билетов и бронирование места начинаются не позднее чем за 15 дней до отправления автобуса в рейс.