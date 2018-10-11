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Мужчина задержан за кражу золотых ювелирных изделий у минчанки

12.10.2018 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина задержан за кражу золотых ювелирных изделий у минчанки
Фото из открытых источников

В Советское РУВД Минска обратилась жительница столицы, у которой пропали ювелирные изделия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник ‒ им оказался 39-летний «сожитель» женщины, с которым она проживала уже 12 лет. Известно, что у пары подрастает общий сын, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Мужчина знал, где хранились украшения. Когда его «супруги» не было дома, он взял их и отнес в ломбард. Вырученные деньги пропил. 

Нарушитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Мужчина задержан за кражу золотых ювелирных изделий у минчанки
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Теги: Минск
 
 
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