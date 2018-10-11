Мужчина задержан за кражу золотых ювелирных изделий у минчанки

В Советское РУВД Минска обратилась жительница столицы, у которой пропали ювелирные изделия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник ‒ им оказался 39-летний «сожитель» женщины, с которым она проживала уже 12 лет. Известно, что у пары подрастает общий сын, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина знал, где хранились украшения. Когда его «супруги» не было дома, он взял их и отнес в ломбард. Вырученные деньги пропил.