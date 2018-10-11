С 10 по 19 октября на территории района проводится профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!», направленное на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.





В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. Для многих водителей нарушение правил проезда пешеходных переходов является мелким нарушением, и они относятся к нему с пренебрежением. А привлечение к административной ответственности за него вызывает недоумение и удивление у водителей.

Госавтоинспеуция напоминает! На нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Согласно Правилам дорожного движения, если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжить движение лишь убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов.

Стоит помнить, что пешеходный переход предназначен для пешеходов. Это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть как детям, так и взрослым.