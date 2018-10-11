«Прямые телефонные линии»





13 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит «прямую телефонную линию» заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Викторович Пархамович.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

13 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Павловна Слабодникова.

Телефон: 79-1-07.