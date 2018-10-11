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Главное событие V Форума регионов Беларуси и России, его пленарное заседание с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится сегодня в Могилеве

12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Главное событие V Форума регионов Беларуси и России, его пленарное заседание с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится сегодня в Могилеве
Во время пленарного заседания будут обсуждаться приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
 
 
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Во время пленарного заседания будут обсуждаться приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного...
 
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