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Главное событие V Форума регионов Беларуси и России, его пленарное заседание с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится сегодня в Могилеве
12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Во время пленарного заседания будут обсуждаться приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
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Главное событие V Форума регионов Беларуси и России, его пленарное заседание с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится сегодня в Могилеве
Во время пленарного заседания будут обсуждаться приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного...
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