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Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве
12.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Десять соглашений, планов мероприятий и договоров между регионами Беларуси и России подписано сегодня в Могилеве. Подписание состоялось на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях V Форума регионов Беларуси и России.
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Десять соглашений, планов мероприятий и договоров между регионами Беларуси и России подписано сегодня в Могилеве. Подписание состоялось на заседании...
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