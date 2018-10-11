Состоятся приемы граждан

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В субботу, 13 октября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Виктором Владимировичем ХУДНИЦКИМ.

17 октября, с 10.00 до 12.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Геннадий Михайлович СОЛОВЕЙ проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Грицкевичи (административное здание ОАО «Грицкевичи», аг. Грицкевичи, ул. Интернациональная,1).

19 октября, с 10.00 до 12.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. № 313) личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет Геннадий Федорович КЛЕЩЕНОК, заместитель председателя Минского областного суда, председатель коллегии по уголовным делам.

Предварительная запись по телефону 2-44-08.