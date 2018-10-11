Беларусь представит Даниэль Ястремский

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Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Зажигаться восходящие звезды из 20 стран будут в спортивном комплексе «Минск-Арена». Беларусь в этом году представляет Даниэль Ястремский.





Юный артист победил в финале национального отбора на международный песенный форум с композицией «Time». Победитель определялся по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Даниэлю 14 лет, родился он в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.

Юный исполнитель — участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как «У Украины есть таланты», «Детская Новая волна», участвовал он и в кастинге шоу «Голос. Дети» (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого, а перед финалом отбора на детское «Евровидение-2018» у юного исполнителя был настоящий промотур по городам Беларуси.

В международном детском конкурсе песни «Евровидение» Беларусь участвует с момента его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей форума была Ольга Сацюк. На счету нашей страны две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Хелена Мерааи с песней «Я самая» заняла пятое место.

«НН».