ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь представит Даниэль Ястремский

12.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Зажигаться восходящие звезды из 20 стран будут в спортивном комплексе «Минск-Арена». Беларусь в этом году представляет Даниэль Ястремский.

Беларусь представит Даниэль Ястремский

Юный артист победил в финале национального отбора на международный песенный форум с композицией «Time». Победитель определялся по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.
Даниэлю 14 лет, родился он в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.
Юный исполнитель — участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как «У Украины есть таланты», «Детская Новая волна», участвовал он и в кастинге шоу «Голос. Дети» (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого, а перед финалом отбора на детское «Евровидение-2018» у юного исполнителя был настоящий промотур по городам Беларуси.
В международном детском конкурсе песни «Евровидение» Беларусь участвует с момента его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей форума была Ольга Сацюк. На счету нашей страны две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Хелена Мерааи с песней «Я самая» заняла пятое место.
«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Зажигаться восходящие звезды из 20 стран будут в спортивном комплексе
 
Новости дня
Новости разные
 
Как применяют «социальный пакет» в организациях Несвижского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика