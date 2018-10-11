Как применяют «социальный пакет» в организациях Несвижского района

Поделитесь с друзьями

1









Несвижский район стал местом проведения выездного областного семинара на тему: «Развитие и укрепление социального партнерства в регионах. Практика применения «социального пакета» в организациях». Участие в нем приняли руководители и специалисты управлений по труду, занятости и социальной защите райисполкомов столичной области, занимающиеся вопросами социально-трудовых отношений, а также председатели профсоюзных организаций Несвижского района.

Первым пунктом в маршруте значился СПК «Агрокомбинат Снов», где участников мероприятия встретил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Радоман.





Он рассказал об истории создания сельхозпредприятия, формировании основных направлений сельхозпроизводства и лидирующей роли «Снова» в сельхозпроизводстве страны, а также об условиях работы и принципах оплаты труда работников, об их высоких профессиональных достижениях и большом вкладе сельхозпредприятия в социальную сферу.

— За прошлый год чистая прибыль агрокомбината составила более 10 миллионов долларов, — отметил Николай Вячеславович. — В социальную сферу ежегодно вкладывается порядка 1 млн. долларов. И сегодня в хозяйстве имеется всё необходимое для полноценной жизни на селе: центр культуры и клубы, бассейн, спортивно-оздоровительный центр, банно-прачечный комбинат и бани, дом быта, магазины, кафе, гостиницы и общежитие. Также за средства агрокомбината была построена амбулатория. Помимо лечения, амбулатория осуществляет и профилактическую работу. Там есть водолечебница, массажный кабинет. Для пенсионеров выделяется автобус, и их, в соответствии с графиком, подвозят в амбулаторию. В планах — строительство больницы на 20 — 30 коек. Это очень большие деньги. Но я считаю, что это не потери, а средства, вложенные в здоровье наших людей, в развитие на уровне современных требований инфраструктуры. Для того чтобы молодежь оставалась, ей нужно дать возможность создавать семьи и жить здесь.

Сегодня СПК «Агрокомбинат Снов» проблем с кадрами не испытывает, наоборот, имеется очередь на работу. Средняя заработная плата по хозяйству за август текущего года составила около 1080 рублей, за 2018 год выйдет порядка 950 рублей. В социальный пакет входят также подарки, продуктовые наборы к праздникам.

У сновских специалистов снят вопрос с жильем, причем это распространяется и на местных педагогов, медиков, работников культуры. Всем молодым специалистам, помимо достойной зарплаты и жилья, даются бесплатные сертификаты на посещение бассейна и тренажерного зала.

— Не забываем мы и о подрастающем поколении, — продолжил Николай Вячеславович. — Спонсорская помощь постоянно оказывается двум средним школам и двум детским садам, находящимся на территории агрокомбината. Финансово помогаем детско-юношеским командам по футболу, плаванию. Наши школьники бесплатно посещают бассейн. Летом в Снове открыли детско-развлекательный центр, который уже по достоинству оценили детишки не только сновчан, но и жителей Городеи, Несвижа, Столбцов, Барановичей. Средняя посещаемость центра в день — около 30 ребят, в выходной день — 80 — 100 человек.

Затем участники семинара посмотрели объекты социальной сферы сельхозкооператива.





В этот же день представители управлений по труду, занятости и социальной защите столичной области посетили ОАО «Городейский сахарный комбинат». С применением здесь социальных и трудовых гарантий, установленных коллективным договором, гостей ознакомил начальник бюро охраны труда и промышленной безопасности, председатель профсоюзного комитета Владимир Яськевич.

— Сегодня эффективность коллективного договора сахарного комбината составляет 2515 рублей на одного работающего человека, — подчеркнул Владимир Григорьевич. — Наши работники ощущают заботу и участие предприятия во всех важных событиях своей жизни. Так, например, материальная помощь оказывается впервые вступившим в брак, при рождении и усыновлении ребенка, молодым работникам, уходящим на срочную военную службу, многодетным семьям ко Дню матери, ветеранам Великой Отечественной войны — к празднику 9 Мая и Дню Независимости, воинам-интернационалистам — ко Дню вывода советских войск из Афганистана, при материально тяжелом положении или в связи с болезнью. Также при выходе сотрудника в отпуск по уходу за ребенком ежемесячно ему выплачивается материальная помощь в размере четырех базовых величин. Выделяются ежегодно средства и на заготовку овощей.

Не обделены вниманием и наши пенсионеры. В связи с выходом на пенсию для них предусмотрены подарки за счет комбината. И, согласно коллективному договору, получая статус пенсионера завода, они пользуются «социальным пакетом» наравне с работающими. За первое полугодие текущего года 383 нашим пенсионерам была оказана помощь на сумму 13236 руб., выплачено на закупку овощей — 46853 руб., подарков было приобретено на сумму 7943 руб.

В случае острой необходимости (болезнь или тяжелое материальное положение) помочь может и профсоюзный комитет предприятия. За 2017 год им было выделено на эти нужды порядка 49 тысяч рублей. За счет средств профкома проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия на сахарном комбинате.

Посмотрев видеофильм об открытом акционерном обществе «Городейский сахарный комбинат», гости направились на экскурсию по объектам соцкультбыта предприятия (на фото 2, 3 — во время дегустации продукции сахкомбината).









Во время пленарного заседания заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Елена Помазова отметила, что и СПК «Агрокомбинат Снов», и ОАО «Городейский сахарный комбинат» являются ярким примером эффективного социального партнерства со стороны нанимателей, профсоюзов и исполнительной власти.

— На данном этапе развития экономики Республики Беларусь, — сказала Елена Леонидовна, — важнейшей задачей социального партнерства является объединение усилий сторон коллективных трудовых отношений по преодолению кризиса и стабилизации социально-экономической ситуации, поэтапное повышение доходов населения на основе роста производительности труда и повышения эффективности производства. И в Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 — 2021 годы Миноблисполком представил два предложения. Это осуществление добровольного страхования дополнительной пенсии за счет средств организации и обеспечение повышения не менее чем на 10 % размера тарифной ставки должностного оклада при заключении или продлении контракта с работником, не допустившим нарушений трудовой исполнительской дисциплины. На данный момент проект Генерального соглашения находится на рассмотрении.

Во время семинара также рассматривались проблемные вопросы развития социально-трудовых отношений в организациях Минской области. Докладчиком выступил заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений областного объединения профсоюзов Минской области Александр Юрчик. О коллективном договоре и его реализации в ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» рассказала председатель профсоюзного комитета предприятия Марина Ярош. Вопрос о роли профсоюзов в развитии социального партнерства в организациях района осветил председатель Несвижского районного объединения профсоюзов Михаил Жигунов.

Оксана ГРОХ.