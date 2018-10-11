Несвижские медики показали мастерство и отличную подготовку

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В октябре в г. Узда состоялись «Игры-соревнования среди бригад службы скорой медицинской помощи Минской области-2018». Участие в нем приняли медицинские работники из 22 районов Минской области и г. Жодино. В состав бригады скорой помощи, представлявшей учреждение здравоохранения «Несвижская ЦРБ», вошли Виктория Строк, Дмитрий Липень, Вадим Щербач, Юрий Шкраба. Отличную подготовку, слаженность, профессионализм и мастерство демонстрировали наши участники в сложных ситуациях, за что неоднократно получали высокие оценки членов жюри.





В этот раз первое место с соревнованиях заняла бригада скорой медицинской помощи Минской ЦРБ. Поздравляем победителей и надеемся встретиться в следующем году на соревнованиях среди бригад службы скорой медицинской помощи Минской области, которые планируются на территории Минского района.





Алла МУДРАЯ,

председатель ППО УЗ «Несвижская ЦРБ».